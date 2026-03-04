Отец был против? Что известно о сыне Али Хаменеи, который стал новым лидером Ирана

Жена, мать и сын Моджтабы погибли вместе с его отцом Али Хаменеи

Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана. Он сын предыдущего аятоллы Али Хаменеи, который был ликвидирован в ходе массированных ракетных ударов США и Израиля по Ирану.

Что нужно знать:

Было три основных кандидата на должность нового правителя иранского режима

Известно, что в 2024 году аятолла Хаменеи был против того, чтобы кандидатуру его сына рассматривали на этот пост

Моджтаба Хаменеи преподавал в религиозной школе

"Телеграф" рассказывает, что известно о Моджтабе Хаменеи. Как сообщает The New York Times, ему 56 лет, он является вторым сыном Али Хаменеи.

Сразу после школы поступил в исламский военный корпус

Моджтаба Хаменеи родился в 1969 году в Мешхеде, важном религиозном центре Ирана. Известный своими тесными связями с Корпусом стражей исламской революции, сын Хаменеи впервые вступил в ряды исламского военного корпуса после окончания школы, около 1987 года. Его служба пришлась на последний период продолжительной войны Ирана с Ираком с 1980 по 1988 год.

Моджтаба Хаменеи

Религиозная карьера

В 1989 году отец Моджтабы был назначен верховным лидером. Моджтаба Хаменеи продолжил обучение у самых почитаемых священнослужителей Ирана. Он даже сам преподавал в религиозной школе. Как пишет NYT, ему удалось наладить связи с религиозными авторитетами, в том числе и из-за должности отца.

Руководил страной из-за кулис

До своего избрания Моджтаба Хаменеи не был известной фигурой и действовал в основном в тени, руководя офисом верховного лидера из-за кулис. В последние десятилетия он лишь изредка попадал в заголовки газет.

Моджтаба Хаменеи

В 2005 году после избрания президентом Ирана консервативного кандидата Махмуда Ахмадинежада реформаторы обвинили Моджтабу Хаменеи в сотрудничестве с религиозными лидерами и Корпусом стражей исламской революции.

Отец не хотел, чтобы он стал верховным лидером?

Реформатор и один из конкурентов Ахмадинежада Мехди Карруби обвинял Моджтабу Хаменеи во вмешательстве в выборы как "сына хозяина". Верховный лидер защищал сына и заявил, что он "сам хозяин, а не сын хозяина".

В 2024 г. Ассамблея экспертов Ирана собралась, чтобы определить кандидатуры следующего верховного лидера. Аятолла Хаменеи тогда заявил, что кандидатуру его сына рассматривать не стоит.

Кто мог стать верховным лидером вместо сына Хаменеи

Одним из главных кандидатов называли Алиреза Арафи – священнослужителя, известного своей близостью к Али Хаменеи. Также новым правителем иранского режима мог стать союзник Хаменеи, известный своим консерватизмом Садек Лариджани.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кем была мать Моджтабы Хаменеи Мансуре Багерзаде, прожившей в браке с его отцом 62 года. Она почти не появлялась на публике и родила шестерых детей.