Азербайджан под атакой: Иран ударил по аэропорту дронами Arash-2, в чем их особенность (фото, видео)

По зданию прилетели три БпЛА

Иран атаковал беспилотниками международный аэропорт в городе Нахичевань в Азербайджане. В результате инцидента пострадали двое мирных жителей, а здание получило повреждения.

Что нужно знать:

Иран мог применить тяжёлые дроны Arash-2 или Shahed

Город располагается в эксклаве Азербайджана

МИД Азербайджана решительно осудил атаку

Информация об этом появилась 5 марта в местных СМИ. Стоит отметить, что это первый случай обстрела азербайджанской территории за время продолжения американо-израильской войны против Ирана.

Известно, что атака была совершена 3 беспилотными летательными аппаратами — это мог быть либо "Шахед", либо "Arash-2". В соцсетях появились фотографии, на которых видны обломки внутри терминала, поврежденные потолочные конструкции и окна. После атаки был отменен рейс из Баку в Нахичевань.

Аэропорт после атаки Ирана. Фото: Musavat

Между тем Азербайджан никогда не выдвигал никаких претензий по иранской территории. В МИД Азербайджана подтвердили атаку БпЛА и "решительно осудили" нападение Ирана.

"Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и ранены двое мирных жителей. Это нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и служит усилению напряженности в регионе", – говорится в сообщении.

Нахичевань

Город Нахичевань располагает в эксклаве Азербайджана. Это автономная территория, отделённая от основной территории страны армяно-азербайджанской границей и территорией Армении. Физически Нахичевань граничит с Ираном, что делает его доступной целью для беспилотников без пересечения основной территории Азербайджана.

Нахичевань — стратегический и политический пункт для Азербайджана. Удар по аэропорту показывает военную демонстрацию силы и сигнал Азербайджану, не заходя в основную территорию страны. При этом важно отметить, что аэропорт в этом городе является ключевым транспортным узлом для связи эксклава с Баку и внешним миром. Нарушение работы аэропорта временно ограничивает передвижение людей и грузов, создавая давление.

Международный аэропорт находится в 5 км к юго-востоку от Нахичевани и является единственными воздушными воротами этого эксклава Азербайджана.

Аэропорт Нахичевань в Азербайджане. Фото: Википедия

"Arash-2"

В СМИ указывают, что удары по аэропорту могли быть нанесены дронами "Arash 2". Это беспилотный дрон-камикадзе тяжёлого класса иранского производства. Предназначен для поражения объектов военной инфраструктуры и работающих РЛС от прикрывающих их систем ПВО на большой дальности около 1000—2000 км. Основной целью дрона заявляются объекты в крупных городах для нанесения ударов "стратегического" класса. Созданн на базе Kian 2.

Дрон Arash 2. Фото: Википедия

Характеристики:

Высота полёта : до 5000 метров

: до 5000 метров Дальность : около 1000—2000 км (на учениях показана дистанция поражения 1400 км)

: около 1000—2000 км (на учениях показана дистанция поражения 1400 км) Размах крыльев : 3,5 метра

: 3,5 метра Длина : 4,5 метра

: 4,5 метра Двигатель : реактивный (Kian), поршневой (Arash)

: реактивный (Kian), поршневой (Arash) Боевая часть: 260 кг

