Азербайджан под атакой: Иран ударил по аэропорту дронами Arash-2, в чем их особенность (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
По зданию прилетели три БпЛА
Иран атаковал беспилотниками международный аэропорт в городе Нахичевань в Азербайджане. В результате инцидента пострадали двое мирных жителей, а здание получило повреждения.
Что нужно знать:
- Иран мог применить тяжёлые дроны Arash-2 или Shahed
- Город располагается в эксклаве Азербайджана
- МИД Азербайджана решительно осудил атаку
Информация об этом появилась 5 марта в местных СМИ. Стоит отметить, что это первый случай обстрела азербайджанской территории за время продолжения американо-израильской войны против Ирана.
Известно, что атака была совершена 3 беспилотными летательными аппаратами — это мог быть либо "Шахед", либо "Arash-2". В соцсетях появились фотографии, на которых видны обломки внутри терминала, поврежденные потолочные конструкции и окна. После атаки был отменен рейс из Баку в Нахичевань.
Между тем Азербайджан никогда не выдвигал никаких претензий по иранской территории. В МИД Азербайджана подтвердили атаку БпЛА и "решительно осудили" нападение Ирана.
"Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и ранены двое мирных жителей. Это нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и служит усилению напряженности в регионе", – говорится в сообщении.
Нахичевань
Город Нахичевань располагает в эксклаве Азербайджана. Это автономная территория, отделённая от основной территории страны армяно-азербайджанской границей и территорией Армении. Физически Нахичевань граничит с Ираном, что делает его доступной целью для беспилотников без пересечения основной территории Азербайджана.
Нахичевань — стратегический и политический пункт для Азербайджана. Удар по аэропорту показывает военную демонстрацию силы и сигнал Азербайджану, не заходя в основную территорию страны. При этом важно отметить, что аэропорт в этом городе является ключевым транспортным узлом для связи эксклава с Баку и внешним миром. Нарушение работы аэропорта временно ограничивает передвижение людей и грузов, создавая давление.
Международный аэропорт находится в 5 км к юго-востоку от Нахичевани и является единственными воздушными воротами этого эксклава Азербайджана.
"Arash-2"
В СМИ указывают, что удары по аэропорту могли быть нанесены дронами "Arash 2". Это беспилотный дрон-камикадзе тяжёлого класса иранского производства. Предназначен для поражения объектов военной инфраструктуры и работающих РЛС от прикрывающих их систем ПВО на большой дальности около 1000—2000 км. Основной целью дрона заявляются объекты в крупных городах для нанесения ударов "стратегического" класса. Созданн на базе Kian 2.
Характеристики:
- Высота полёта: до 5000 метров
- Дальность: около 1000—2000 км (на учениях показана дистанция поражения 1400 км)
- Размах крыльев: 3,5 метра
- Длина: 4,5 метра
- Двигатель: реактивный (Kian), поршневой (Arash)
- Боевая часть: 260 кг
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Иран может выиграть войну с США и Израилем.