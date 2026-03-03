США будут диктовать каждый шаг? Что ждет Иран после войны

Достаточно многое зависит не только от нового лидера

После ликвидации лидера Ирана Аятолы Али Хаменеи и операции США и Израиля против Тегерана, страну могут ожидать несколько вариантов будущего. Какое именно выберет государство, вопрос времени.

Что нужно знать:

В Иране есть немало людей, готовых стать новым лидером

После завершения операции влияние США на Тегеран может усилиться

Сценарий распада Ирана считается маловероятным

Об этом директор Программы разведки в CSIS Эмили Гардинг рассказала "Телеграфу" в материале "Гвоздь в гроб для Путина и "дикий" сценарий — в США оценили, какой будет война против Ирана".

По ее словам, Иран и ситуация внутри него всегда были одной из самых сложных целей для разведки – наряду с Северной Кореей, Россией и Китаем.

"Приказ о начале операции был отдан в три часа дня пятницы. Это означает, что было известно, где будет находиться верховный лидер [Хаменеи] и аппарат безопасности через десять часов. Это впечатляющий разведывательный успех. Партнерство между израильской и американской разведками за эти годы принесло немало результатов. Бывали и напряженные моменты, но это, безусловно, пример настоящего успеха", — отметила Гардинг.

Однако режим в Тегеране имеет очень большую "скамью запасных". Поэтому, несмотря на ликвидацию многих лидеров, есть немало людей, готовых подняться на их место. Эксперт объясняет, что на определенном этапе, когда удары уходят достаточно глубоко в иерархию, весь механизм может начать шататься.

"О временном трехличном органе, который руководит страной: существует, пусть и небольшая, вероятность, что они пойдут по пути, подобному падению Берлинской стены — и скажут: мы не будем больше запрещать людям выходить на улицы; мы отказываемся от ядерной программы; мы просим о снятии санкций. Это был бы лучший сценарий для всех, если они решились признать поражение и заявить: мы хотим сосредоточиться на внутренних проблемах, а не на внешних авантюрах. Но вероятность такого развития событий невелика", — считает Эмили Гардинг.

Второй сценарий, который называет эксперт, предполагает: отдельные провинции внутри Ирана могут стремиться к обособлению — подобно процессам распада государств на Балканском полуострове в 1990-х годах. Однако это маловероятно. Впрочем, после завершения авиаударов США все будет решаться внутри Ирана, где начнется жесткая борьба за власть. И этот этап будет длиться годами.

