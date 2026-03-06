В Белом доме наступает момент "что делать дальше?" Странных параллелей с Путиным все больше

Обращение Трампа к иранским дипломатам говорит о растерянности

Журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина указал на сходства между войной России против Украины и нынешними действиями США и Израиля против Ирана.

Об этом эксперт написал в Facebook. По его словам, одинаково звучат призывы лидеров, попытки представить войну как "не свою" и даже в стремлении избегать самого слова "война".

Яковина сравнил два высказывания, сделанных государственными лидерами в первую неделю двух разных войн.

"Призываем иранских дипломатов по всему миру запросить убежища и помочь нам в формировании нового, лучшего Ирана, у которого есть огромный потенциал", — сказал президент США Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме.

Нечто похожее прозвучало из уст главы России Владимира Путина четыре года назад в Кремле: "Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

В обоих случаях спикеры не могут скрыть растерянность, отмечает Яковина, поскольку изначальный план не сработал. Приходится на ходу придумывать какие-то способы разрешить ситуацию с надеждой "а вдруг получится?"

Иван Яковина

"Нет, не получится. Поменять власть в чужой стране – это супер сложная операция, которую нужно долго и тщательно готовить", – пишет обозреватель. По его мнению, именно сейчас в Белом доме наступает момент, когда абсолютно непонятно, что делать дальше.

Яковина добавил, что это не единственное сходство войны России против Украины и совместной израильско-американской атаки на Иран, а по меньшей мере — четвертое.

Американские либералы называют все это "войной Трампа", а российские – "Путинской войной", подразумевая, что народ здесь не при чем, заметил журналист.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что "не мы начали эту войну, но мы ее закончим". Примерно то же самое часто можно слышать в Москве насчет вторжения в Украину.

"Ну и самое смешное: сторонникам Трампа настоятельно рекомендовали не называть войну войной. Теперь у США в Иране "Ограниченная (limited) военная операция". ЛВО, так сказать", – написал Яковина.

Резюмируя, политический обозреватель подчеркнул, что не симпатизирует иранским властям, однако он поражен тем, что США и Израиль оказались не готовы к реакции Тегерана на удары с воздуха.

"У них же вообще никакого внятного плана действий нет! Такое впечатление, что ими всеми там Шойгу командует. Даже на уровне слов и формулировок", – отметил эксперт.

Ранее Яковина допустил, что США и Израиль могут проиграть войну против Ирана, ведь не учли одну очень весомую деталь. Власть Тегерана – это не один лидер, большинство держится на религии, шиитском исламе.