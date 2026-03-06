У Білому домі настає момент "що робити далі?" Дивних паралелей із Путіним все більше

Звернення Трампа до іранських дипломатів говорить про розгубленість

Журналіст-міжнародник та політичний оглядач Іван Яковіна вказав на подібності між війною Росії проти України та нинішніми діями США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це експерт написав у Facebook. За його словами, однаково звучать заклики лідерів, спроби подати війну як "не свою" і навіть прагнення уникати самого слова "війна".

Яковина порівняв два висловлювання, зроблені державними лідерами у перший тиждень двох різних війн.

"Закликаємо іранських дипломатів по всьому світу запросити прихисток та допомогти нам у формуванні нового, кращого Ірану, який має величезний потенціал", — сказав президент США Дональд Трамп на заході в Білому домі.

Щось подібне пролунало з вуст глави Росії Володимира Путіна чотири роки тому у Кремлі: "Ще раз звертаюся до військовослужбовців Збройних сил України. Беріть владу у свої руки! Схоже, нам з вами легше домовитись, ніж із цією зграєю наркоманів і неонацистів, яка засіла в Києві та взяла в заручники весь український народ".

В обох випадках спікери не можуть приховати розгубленість, зазначає Яковіна, оскільки початковий план не спрацював. Доводиться на ходу вигадувати якісь способи вирішити ситуацію з надією "а раптом вийде?"

Іван Яковина

"Ні, не вийде. Поміняти владу в чужій країні – це супер складна операція, яку потрібно довго та ретельно готувати", – пише оглядач. На його думку, саме зараз у Білому домі настає момент, коли абсолютно незрозуміло, що робити далі.

Яковина додав, що це не єдина схожість війни Росії проти України та спільної ізраїльсько-американської атаки на Іран, а щонайменше четверта.

Американські ліберали називають все це "війною Трампа", а російські — "Путінською війною", маючи на увазі, що народ тут ні до чого, зауважив журналіст.

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що "не ми розпочали цю війну, але ми її закінчимо". Приблизно те саме часто можна чути в Москві щодо вторгнення в Україну.

"Ну й найсмішніше: прихильникам Трампа наполегливо рекомендували не називати війну війною. Тепер у США в Ірані "Обмежена (limited) військова операція". ЛВО, так би мовити", — написав Яковіна.

Резюмуючи, політичний оглядач наголосив, що не симпатизує іранській владі, проте він вражений тим, що США та Ізраїль виявилися не готовими до реакції Тегерана на удари з повітря.

"У них взагалі ніякого чіткого плану дій немає! Таке враження, що ними всіма там Шойгу командує. Навіть на рівні слів і формулювань", — зазначив експерт.

Раніше Яковина припустив, що США та Ізраїль можуть програти війну проти Ірану, адже не врахували одну дуже вагому деталь. Влада Тегерана – це не один лідер, більшість тримається на релігії, шиїтському ісламі.