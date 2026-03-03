Трамп проиграет? Яковина рассказал, почему выиграть в войне с Ираном сложно

Преуспеть на Ближнем Востоке можно при нескольких условиях

США и Израиль могут проиграть войну против Ирана, ведь не учли одну очень весомую деталь. Власть Тегерана – это не один лидер, большинство держится на религии, шиитском исламе.

Что нужно знать:

Одних ударов с воздуха может не хватить для победы США и Израиля

Начало наземной операции может приблизить Трампа к цели, но будет сопровождаться значительными потерями

Атаки на Иран будут иметь положительные последствия для Украины

Такое мнение высказал журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина. По его словам, президент США Дональд Трамп поставил за высокую планку для этой операции, а именно свержение власти в Иране.

"США и Израиль бесконечно мощнее Ирана, но они все еще могут проиграть эту войну, причем по собственной вине. Достичь реализации основной цели (смены власти — ред.) с каждым днем ​​войны становится все сложнее", — пишет журналист.

Яковина объясняет, что власть Ирана — это не просто диктатура, как в Ираке или России, где все держится на одном человеке. В Иране просто убрать лидера — это не конец дела, ведь у этого государства есть серьезная идеологическая основа (шиитский ислам). Эта религия проверена не одной войной, она укоренялась более 45 лет. В Иране мало что зависит от конкретных персоналий начальников, все держится на организациях.

"Чтобы надежно выкорчевать эти госинституты, не обойтись без введения наземных войск и создания там оккупационной администрации. Одних ударов с воздуха явно не хватает. Если же США и Израиль введут войска, то их потери будут неприемлемо высокими. Объяснение простое: дроны", — говорится в сообщении.

Журналист добавляет, что после начала наземной операции в Иране туда сразу прибудет гигантский поток FPV-дронов из Китая и российские инструкторы. При этом ни у США, ни у Израиля нет навыков в современной дроновой войне, поэтому поначалу им будет очень сложно.

Иран и Израиль на карте

"Получается, что без вторжения цель войны не достигнута, а вторжение станет чрезмерно затратным в плане потерь. Оба варианта хуже. Плюс не забываем, что Трамп уже практически в маразме, а его министр обороны Гегсет – клинический дегенерат, который, к тому же, уволил из Пентагона всех лучших генерал", — пишет Яковина.

Он говорит, что Ирану для победы достаточно сохранить свой режим, с чем легко справиться. Но не следует исключать возможность восстания внутри страны, только оно, по мнению журналиста, может способствовать успеху операции США и Израиля.

"Для нас все равно есть плюсы, поскольку США с Израилем сейчас порежут иранский ВПК, который помогает России, а поражение в войне поставит крест на Трампе и его дружбе с Путиным", — резюмировал Яковина.

