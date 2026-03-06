Вылезет боком: в Венгрии признали, как могут пострадать из-за задержания авто "Ощадбанка"

Последствия могут коснуться торговых отношений

Захват венгерским правительством авто "Ощадбанка" и инкассаторов из Украины может иметь серьезные последствия для Будапешта. Венгры уже выразили некоторые опасения.

Как пишет hvg, угрозы премьер Виктора Орбана по нефтепроводу "Дружба" фактически перешли к действиям. Правда, не в том направлении, как ожидали.

По мнению венгерских источников, ситуация с "Ощадбанком" может выйти боком самой Венгрии. Ведь сейчас есть угроза, что на задержанных украинских авто Будапешт не остановится и посягает на железнодорожные грузовые перевозки. В таком случае проблемы возникнут и у самих венгров.

Деньги, которые изъяла Венгрия у "Ощадбанка"

Деньги, которые изъяла Венгрия у "Ощадбанка"

В качестве примера собеседник приводит экспорт удобрения из Венгрии в Украину. Сейчас он проходит в больших количествах, но даже при прекращении сотрудничества Киев может обратиться в Словакию или Польшу.

Однако не следует забывать, что Будапешт получает от Украины зерно и железную руду. В основном это сырье Венгрия не оставляет себе, а перепродает другим странам. То есть, все торговые или любые отношения между Киевом и Будапештом могут развалиться, и Венгрия столкнется с немалыми последствиями.

В то же время эксперты отмечают, что в конце концов Венгрия должна вернуть деньги и машину Украине, а инкассаторов освободить. Ведь нельзя их обвинить в контрабанде, когда они забирают груз с "Райффайзен Банка" и направляются к определенному месту с ведома властей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине отреагировали на захват инкассаторов в Венгрии.