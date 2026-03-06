Вилізе боком: в Угорщині визнали, як можуть постраждати через затримання авто "Ощадбанку"

Наслідки можуть торкнутися торгових відносин

Захоплення Угорським урядом авто "Ощадбанку" та інкасаторів з України може мати серйозні наслідки для Будапешта. Угорці вже висловили деякі побоювання.

Як пише hvg, погрози прем'єр Віктора Орбана щодо нафтопроводу "Дружба" фактично перейшли до дій. Щоправда, не в тому напрямку, в якому очікували.

На думку угорських джерел видання, ситуація з "Ощадбанком" може вийти боком самій Угорщини. Адже наразі є загроза, що на затримані українських авто Будапешт не зупиниться та зазіхне на залізничні вантажні перевезення. В такому випадку проблеми виникнуть й у самих угорців.

Як приклад, співрозмовник наводить експорт добрива з Угорщини до України. Наразі він відбувається у великих кількостях, але навіть за умови припинення співпраці Київ може звернутись до Словаччини чи Польщі.

Однак не слід забувати, що Будапешт отримує від України зерно та залізну руду. Здебільшого цю сировину Угорщина не залишає собі, а перепродає іншим країнам. Тобто усі торгові чи будь-які відносини між Києвом та Будапештом можуть розвалитись, і Угорщина зіштовхнеться з чималими наслідками.

Водночас експерти наголошують, що врешті-решт Угорщина має повернути гроші та машину Україні, а інкасаторів звільнити. Адже не можна їх звинуватити в контрабанді, коли вони забирають вантаж з "Райффайзен Банку" та прямують до певного місця з відома влади.

