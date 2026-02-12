После двух суток поисков: стали известны подробности, как полиция нашла 13-летнюю школьницу в Черновцах

Девушку разыскали через 40 часов в одном из сел

В Черновцах разыскали 13-летнюю Юлию Волощук, которая исчезла 10 февраля. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Похититель ребенка арестован, с ним работают следователи. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Что нужно знать:

Девочка исчезла 10 февраля

К розыскам были привлечены все имеющиеся ресурсы

Ребенка нашли в одном из сел возле города

Обстоятельства происшествия

10 февраля 13-летняя Юлия Волощук не вернулась домой с учебы. В последний раз ее видели на улице Краматорской в Черновцах.

"Благодаря слаженным действиям правоохранителей и общественности поиски малолетней завершились успешно. Жизни и здоровью девочки, которая 10 февраля не вернулась домой из учебного заведения, ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Новость дополняется…