После двух суток поисков: стали известны подробности, как полиция нашла 13-летнюю школьницу в Черновцах
Девушку разыскали через 40 часов в одном из сел
В Черновцах разыскали 13-летнюю Юлию Волощук, которая исчезла 10 февраля. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
Похититель ребенка арестован, с ним работают следователи. Об этом сообщили в Национальной полиции.
Что нужно знать:
- Девочка исчезла 10 февраля
- К розыскам были привлечены все имеющиеся ресурсы
- Ребенка нашли в одном из сел возле города
Обстоятельства происшествия
10 февраля 13-летняя Юлия Волощук не вернулась домой с учебы. В последний раз ее видели на улице Краматорской в Черновцах.
"Благодаря слаженным действиям правоохранителей и общественности поиски малолетней завершились успешно. Жизни и здоровью девочки, которая 10 февраля не вернулась домой из учебного заведения, ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
