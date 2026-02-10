Детей в интернете ждет ловушка от россиян: Небытов рассказал, как РФ вербует украинцев

Приоритет для полиции — ранняя диагностика угроз, профилактика и общая ответственность.

Украинских детей все чаще пытаются втянуть в диверсии, теракты, опасные для жизни "челленжи", сексуальную эксплуатацию и другие преступления через мессенджеры, социальные сети и игровые платформы. Нередко вербовка проходит в таком формате, где ребенок чувствует себя в безопасности и не ожидает прямой угрозы.

Что нужно знать:

Злоумышленники устанавливают доверие, обещают деньги или "важную миссию", а затем применяют шантаж и манипуляции

В 2025 году зарегистрировано 73 диверсионных преступления, совершенных 70 несовершеннолетними

Для противодействия угрозам полиция проводит масштабные профилактические кампании

Об этом говорится в колонке заместителя главы Национальной полиции Андрея Небытова на сайте "Апостроф". Он отметил, что злоумышленники нередко действуют под видом друзей по игре или участников команды.

Именно игра становится первым каналом контакта между ребенком и злоумышленником, действующим под видом друга по игре, напарника или члена команды. А потом "бро" оказывается российским куратором и из-за манипуляций, запугивания, подкупа или психологического давления заставляет собирать и устанавливать бомбу. В лучшем случае ребенка ждет уголовная ответственность, в худшем – летальные исходы. Это еще одно измерение войны с РФ и криминальным миром. И эти угрозы часто остаются незаметными для взрослых объяснил Небытов.

Потому в приоритете для полиции — ранняя диагностика угроз, профилактика и общая ответственность. Небытов рассказал, что есть первые результаты: в рамках информационной кампании в полицию обратилось почти вдвое больше несовершеннолетних, чем согласились выполнить задачи кураторов.

Дети и гаджеты

Полномасштабное вторжение России напрямую повлияло на социально-психологическое состояние и безопасность детей. Из-за враждебной агрессии немало детей воспитывается в неполных семьях или вообще потеряло родительский дом.

В сети многие дети, как правило, пытаются найти поддержку, признание, внимание, чувство принадлежности. И именно этим пользуются злоумышленники.

Если мы не будем воспитывать наших детей, то это может делать куратор из России. К сожалению, значительная часть детей умалчивает проблемы, с которыми сталкивается онлайн – из-за страха, стыда, непонимания или недоверия к взрослым. Именно поэтому для родителей принципиально важно уметь видеть первые сигналы опасности: изменение поведения, укрывательство гаджетов, ночную активность, резкие эмоциональные реакции, нежелание говорить об онлайн-знакомствах. рассказал Небытов.

Вербовка для диверсий и поджогов

Спецслужбы российской федерации и связанные с ними структуры занимаются вербовкой украинских детей в интернете.

Несовершеннолетних используют для различных задач: от администрирования анонимных каналов и участия в информационных провокациях – до передачи данных о расположении Сил безопасности и обороны, работы ПВО, а также совершении диверсионных действий, противодействие ВСУ (поджоги автомобилей военнослужащих, зданий государственных органов, объектов инфраструктуры и т.п.).

Изначально устанавливаются доверительные отношения с ребенком, затем идут обещания легкого заработка, выполнения "важной миссии". Далее – давление, шантаж, обман. Часто ребенка постепенно привлекают к выполнению мелких задач и, наконец, вовлекают в конкретные противоправные действия.

При этом детям намеренно создают иллюзию безнаказанности и убеждают, что ответственность за последствия они не будут нести. Однако для ребенка такие действия имеют не только правовые, но и серьезные психологические и социальные последствия, которые могут влиять на всю жизнь говорится в сообщении.

Статистика преступлений

В 2025 году полиция зарегистрировала 73 уголовных правонарушения диверсионного характера, совершенных 70 несовершеннолетними. Годом ранее таких преступлений было 114, их совершили 95 подростков.

Всего в течение 2024–2025 годов зафиксировано 187 уголовных правонарушений подрывной деятельности, совершенных 165 несовершеннолетними.

Небытов привел и трагические примеры: в 2025 году двое подростков пытались заложить взрывчатку в Ивано-Франковске, однако устройство сдетонировало преждевременно — один из них погиб. В другом случае 16-летний подросток дистанционно привел в действие взрывное устройство в Днепре, что привело к гибели человека и ранению полицейского.

Сексуальная эксплуатация

Отдельной угрозой остается сексуальная эксплуатация детей в интернете. В 2025 году в Украине зафиксировано около 700 преступлений против половой свободы несовершеннолетних, совершенных с использованием цифровых технологий, мессенджеров и онлайн-платформ.

Злоумышленники часто получают интимные изображения детей путем обмана или злоупотребления доверием, после чего используют их для шантажа и принуждения к противоправным действиям.

Учитывая, что админ каналов с порнографическим контентом с участием детей часто физически находятся за границей, Нацполиция наладила сотрудничество с иностранными коллегами. Так, совместно с правоохранителями Польши, Великобритании и Европолом задержан 57-летний иностранец, сексуально эксплуатировавший украинских 10-летних девушек в интернете сказал Небытов.

Отдельно следует отметить риски онлайн-знакомств. Есть нередкие факты, когда общение в Telegram-ботах для знакомств завершалось:

принуждением ребенка к половому сношению;

совершением сексуального насилия без согласия с использованием физического или психологического насилия.

Злоумышленники пользуются возрастной и психологической уязвимостью детей, создавая иллюзию безопасного общения, романтических или дружеских отношений, которые впоследствии перерастают в контроль, давление и насилие.

По словам Небытова, данные преступления имеют особо тяжкие последствия как в правовом, так и в психологическом измерении, ведь травматический опыт, полученный в детском возрасте, влияет на всю жизнь пострадавших.

В канун новогодних праздников правоохранители провели общегосударственные мероприятия по противодействию сексуальной эксплуатации детей в интернете. В регионах разоблачены 10 человек, причастных к этим преступлениям. В ходе следственных действий изъяты цифровые доказательства создания незаконного контента с участием детей. В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы

Защита детей и "сторожевые" сети

Национальная полиция усилила профилактическую работу: в течение 2025 года проведено около 200 тысяч образовательных мероприятий для школьников, педагогов и родителей по вопросам интернет-безопасности. Также реализованы всеукраинские SMS-кампании, направленные на предупреждение онлайн-эксплуатации детей.

В рамках евроинтеграции в структуре Департамента миграционной полиции создан сектор по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в интернете. Аналогичные сектора созданы в территориальных подразделениях МИПОЛа.

Кроме того, создан проект "WebTrap" и коммуникационная платформа "Сторожевые сети", через которую дети могут анонимно сообщать о попытках вербовки, угрозах или опасном контенте и получать психологическую помощь. Это дополнительный канал раннего выявления рисков, который позволяет своевременно реагировать, предотвращать тяжелые последствия и повышать уровень доверия детей к правоохранительным органам. Проект также помогает глубже изучать механизмы совершения преступлений в киберпространстве.

Также правоохранители постоянно мониторят соцсети/чаты/стриминговые платформы и блокируют опасный контент.

Дважды в год проводятся комплексные профилактические мероприятия под условным названием "Паутина", для выявления и прекращения деятельности организованных групп и отдельных лиц, специализирующихся на:

сексуальной эксплуатации детей в интернете;

изготовлении порнографических материалов с участием детей;

распространении детской порнографии с использованием сети интернет, в частности через анонимный сегмент DarkNet.

Полицейские наладили взаимодействие с независимой благотворительной организацией, осуществляющей экспертную оценку изображений и видеоматериалов сексуального насилия в отношении детей, что позволяет оперативно реагировать на распространение такого контента.

В 2025 году в полицию обратилось 120 детей, которых агитировали к совершению диверсий и поджогов, но они не пошли на сотрудничество с врагом.

В то же время правоохранители инициировали ряд важных изменений в законодательство, в частности, по определению сексуальной эксплуатации ребенка с целью получения прибыли как торговли людьми.

Системна работа над проблемой дает свои результаты, но учитывая масштабы угроз, необходимо дальнейшее усиление межведомственного взаимодействия, постоянные обновления инструментов противодействия таким преступлениям и обеспечения неотвратимости наказания для защиты каждого ребенка.

Небытов, подчеркнул, что создание безопасного цифрового пространства для детей сегодня является неотъемлемой составляющей защиты национальных интересов и будущего Украины.

