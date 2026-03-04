Украинцы получают деньги на детей: сколько платят и какие проблемы с новыми выплатами

Новые соцвыплаты на детей уже получают десятки тысяч семей

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Украине начали выплачивать "детскую помощь" по-новому. "Телеграф" разбирался, о каких выплатах идет речь и на что жалуются получатели.

Что нужно знать:

Действуют две программы — еЯсли и помощь ежемесячно на детей до 1 года

Спецсчета для выплат открывают в Ощадбанке

Правительство анонсирует расширение возможностей подачи заявок через приложение "Дия"

Как сообщила Свириденко, специальные счета для получения средств открываются в Ощадбанке. Речь идет о двух видах начислений — еЯсли и выплатах на ребенка до 1 года.

Деньги по программе еЯсли получают 1370 человек — это 8 000 грн для тех матерей/родителей/опекунов, которые вышли на работу после того, как ребенку исполнился 1 год. Ежемесячную сумму можно потратить на оплату няни, ассистента или садика.

Более 46 тысяч семей получили возросшую выплату на детей до 1 года. С 1 января эта выплата составляет 7000 грн ежемесячно. "Правительство работает над расширением возможностей подачи заявок, в частности через Дию. Получение пособия по уходу за детьми должно быть максимально простым, понятным и удобным для семей", — отмечает Свириденко.

В то же время украинцы, получающие выплаты, жалуются на определенные проблемы. Первая — подавать документы нужно через Пенсионный фонд, который не мог справиться с такой нагрузкой. Вторая — получить выплаты можно только в Ощадбанке, даже если при регистрации была указана карта в другом банке.

Пенсионный фонд переводит выплаты на Ощадбанк/ Скриншот

Чтобы получить физическую карточку или средства со счета матерям с маленькими детьми приходится стоять часами в очереди на отделениях.

Украинка жалуется на очереди в Ощадбанке из мам с маленькими детьми/ Скриншот

Отметим, в Минсполитики недавно опубликовали, как выглядит алгоритм получения выплат на ребенка.

Как получить выплату 7000 на ребенка

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с января также изменили и другие социальные выплаты. В частности, выросли выплаты при рождении ребенка, помощь родителям детей с инвалидностью и т.п.