Украинцы получают деньги на детей: сколько платят и какие проблемы с новыми выплатами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Новые соцвыплаты на детей уже получают десятки тысяч семей
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Украине начали выплачивать "детскую помощь" по-новому. "Телеграф" разбирался, о каких выплатах идет речь и на что жалуются получатели.
Что нужно знать:
- Действуют две программы — еЯсли и помощь ежемесячно на детей до 1 года
- Спецсчета для выплат открывают в Ощадбанке
- Правительство анонсирует расширение возможностей подачи заявок через приложение "Дия"
Как сообщила Свириденко, специальные счета для получения средств открываются в Ощадбанке. Речь идет о двух видах начислений — еЯсли и выплатах на ребенка до 1 года.
Деньги по программе еЯсли получают 1370 человек — это 8 000 грн для тех матерей/родителей/опекунов, которые вышли на работу после того, как ребенку исполнился 1 год. Ежемесячную сумму можно потратить на оплату няни, ассистента или садика.
Более 46 тысяч семей получили возросшую выплату на детей до 1 года. С 1 января эта выплата составляет 7000 грн ежемесячно. "Правительство работает над расширением возможностей подачи заявок, в частности через Дию. Получение пособия по уходу за детьми должно быть максимально простым, понятным и удобным для семей", — отмечает Свириденко.
В то же время украинцы, получающие выплаты, жалуются на определенные проблемы. Первая — подавать документы нужно через Пенсионный фонд, который не мог справиться с такой нагрузкой. Вторая — получить выплаты можно только в Ощадбанке, даже если при регистрации была указана карта в другом банке.
Чтобы получить физическую карточку или средства со счета матерям с маленькими детьми приходится стоять часами в очереди на отделениях.
Отметим, в Минсполитики недавно опубликовали, как выглядит алгоритм получения выплат на ребенка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с января также изменили и другие социальные выплаты. В частности, выросли выплаты при рождении ребенка, помощь родителям детей с инвалидностью и т.п.