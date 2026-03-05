Деньги будут, но не сейчас: куда исчезли 6500 грн по программе "Теплая зима" и куда их потратить

Глава правительства сообщила, когда можно ожидать выплату

Выплаты по программе "Теплая зима" задерживаются. Часть украинцев, которые подали заявки на единовременную помощь в размере 6500 грн, так и не получили свои средства вовремя. Ситуация вызвала немало вопросов, однако в правительстве предоставили разъяснения о причинах паузы.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила, почему украинцы до сих пор не получили деньги. По ее словам, была задержка с завершением бюджетного года и закрытием счетов. Она заверила, что все начисления "будут произведены в полном объеме" — в марте.

Выплаты пока не получили 50 721 получателей, подавших заявки еще в конце 2025 года. Свириденко отметила, что средства предусмотрены в бюджете программы. Глава правительства говорит, что в общей сложности по 6500 грн должно получить 410 тыс. украинцев.

В Пенсионном фонде Украины ( ПФУ ), через который и производятся выплаты, уже тоже обращали внимание на проблему. В середине февраля там объяснили, что необходимые изменения в нормативные документы – чтобы использовать для зимних выплат средства, предусмотренные в бюджете фонда на 2026 год.

Кто получит 6500 грн "за зиму"

Программа "Теплая зима" предусматривает единовременную выплату 6 500 грн для наиболее уязвимых категорий украинцев. Среди них:

дети из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

дети из малообеспеченных семей;

дети с инвалидностью или на попечении;

воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;

лица с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

одинокие пенсионеры с надбавкой по уходу.

Общий бюджет программы составляет 4,3 млрд. грн. Выплаты производит Пенсионный фонд. Средства можно использовать в течение шести месяцев на одежду, обувь, лекарства, транспорт или товары первой необходимости.

