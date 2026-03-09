Украинцы будут получать втрое больше кэшбека — но только на эти товары
-
-
У Нацкэшбека появились два уровня выплат
С 1 марта в Украине программа "Национальный кэшбек" изменила модель начисления бонусов. Теперь вместо фиксированных 10% сумма возвращенных средств будет зависеть от категории покупок.
"Телеграф" рассказывает о том, за какие продукты начисляют в три раза больше кэшбека. Так, по данным пресс-службы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, отныне программа работает по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека: — 5% или 15%.
За что вернут больше денег:
15% кэшбэка начисляется на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.
Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:
- косметике;
- средствах гигиены;
- бытовой химии;
- товарах для дома (электроника, бытовая техника);
- товарах для ремонта и строительства;
- товарах для хобби и отдыха;
- игрушках и товарах для детей;
- товарах для животных;
- канцелярии;
- книгах;
- одежде;
- обуви
А также об отдельных продуктах питания и напитках:
- твердых сырах;
- мягких сырах;
- некоторых видах макаронных изделий;
- некоторых видах круп (гречневые, овсяные);
- вине.
