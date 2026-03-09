Украинцы будут получать втрое больше кэшбека — но только на эти товары

У Нацкэшбека появились два уровня выплат

С 1 марта в Украине программа "Национальный кэшбек" изменила модель начисления бонусов. Теперь вместо фиксированных 10% сумма возвращенных средств будет зависеть от категории покупок.

"Телеграф" рассказывает о том, за какие продукты начисляют в три раза больше кэшбека. Так, по данным пресс-службы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, отныне программа работает по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека: — 5% или 15%.

За что вернут больше денег:

15% кэшбэка начисляется на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:

косметике;

средствах гигиены;

бытовой химии;

товарах для дома (электроника, бытовая техника);

товарах для ремонта и строительства;

товарах для хобби и отдыха;

игрушках и товарах для детей;

товарах для животных;

канцелярии;

книгах;

одежде;

обуви

Продукты, произведенные в Украине. Фото: "Слово и Дело"

А также об отдельных продуктах питания и напитках:

твердых сырах;

мягких сырах;

некоторых видах макаронных изделий;

некоторых видах круп (гречневые, овсяные);

вине.

Напомним, ранее мы писали о том, что