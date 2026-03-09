Укр

Украинцы будут получать втрое больше кэшбека — но только на эти товары

Денис Подставной
Новость обновлена 09 марта 2026, 13:11
У Нацкэшбека появились два уровня выплат

С 1 марта в Украине программа "Национальный кэшбек" изменила модель начисления бонусов. Теперь вместо фиксированных 10% сумма возвращенных средств будет зависеть от категории покупок.

"Телеграф" рассказывает о том, за какие продукты начисляют в три раза больше кэшбека. Так, по данным пресс-службы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, отныне программа работает по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека: — 5% или 15%.

За что вернут больше денег:

15% кэшбэка начисляется на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:

  • косметике;
  • средствах гигиены;
  • бытовой химии;
  • товарах для дома (электроника, бытовая техника);
  • товарах для ремонта и строительства;
  • товарах для хобби и отдыха;
  • игрушках и товарах для детей;
  • товарах для животных;
  • канцелярии;
  • книгах;
  • одежде;
  • обуви
Продукты, произведенные в Украине
Продукты, произведенные в Украине. Фото: "Слово и Дело"

А также об отдельных продуктах питания и напитках:

  • твердых сырах;
  • мягких сырах;
  • некоторых видах макаронных изделий;
  • некоторых видах круп (гречневые, овсяные);
  • вине.

