Обменяться по-тихому: что особенного в ракетах, которые Зеленский попросил у Ближнего Востока

Эти ракеты критически важны для Украины.

Украина предлагает, чтобы страны Персидского залива по-тихому предали ракеты РАС-3 для систем ПВО Patriot. Вместо этого они получат украинские дроны-перехватчики.

Страны Ближнего Востока всего за несколько дней израсходовали больше ракет для Patriot, чем Украина за 4 года войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в четверг, 5 марта.

Что сказал Зеленский

По словам президента, получение ракет в ПВО значительно укрепило бы воздушную защиту Украины. Также наша страна могла бы поделиться опытом противодействия БПЛА.

"Мы бы хотели "тихонько" получить от стран (Ближнего Востока — ред.) ракеты PAC-3 и передать им дроны для перехвата", — отметил Зеленский.

Он добавил, что за три дня, участвующие в конфликте с Ираном страны, выпустили 800 ракет PAC-3. По его словам, у Украины столько не было за все время войны с Россией.

Владимир Зеленский

Что известно о PAC-3

На сайте производителя этого вида вооружения — компании Lockheed Martin указано, что PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) — это ракета-перехватчик, которая способна уничтожать баллистические и крылатые ракеты, самолеты и другие воздушные цели. Максимальная дальность поражения PAC-3 MSE составляет около 60 км для аэродинамических целей и до 35 км для баллистических, а высота перехвата — более 20 км. Система наведения реализована по принципу hit-to-kill – ракета уничтожает цель прямым кинетическим ударом без использования большой боевой части.

Ракета PAC-3 MSE имеет длину около 5 метров, диаметр 255 мм и стартовую массу около 360 кг. Благодаря усовершенствованным сенсорам и вычислительной системе она способна одновременно работать в условиях сложной радиоэлектронной борьбы и перехватывать цели с высокой скоростью.

Схема ракеты РАС-3

Производство ракет за 2025 год, согласно отчету Lockheed Martin, составило 620 единиц в год. Это в среднем, это около 51,6 ракеты в месяц. В отличие от предыдущей версии, PAC-3 меньше, легче и маневреннее.

Какие ракеты россиян может сбивать PAC-3

PAC-3 предназначена для перехвата таких любых типов целей. В частности, российских:

баллистических ракет малой и средней дальности, в частности типа "Искандер";

крылатых ракет, в частности, таких как Х-55, Х-101, Х-22;

Народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявлял, что одна ракета-перехватчик PAC-3 стоит около 3,7 млн долларов, согласно контракту от июня 2024 года. Однако сейчас цена может быть на порядок выше. По его словам, это делает противовоздушную оборону дорогостоящим элементом войны, особенно, если цель уничтожается не одной ракетой.

