"Россия много проиграла": Зеленский о новой слабости россиян

Ситуация на фронте меняется

Президент Украины Владимир Зеленский 3 марта на заседании СНБО назвал главную слабость россиян на фронте. Немалую роль в этом сыграла и операция Израиля и США против Ирана, который является партнером России.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", присутствовавший на заседании. По словам Зеленского, Украина может получить преимущество на переговорах.

"Испытываем на некоторых направлениях слабость россиян. Это ощущение новое. У них большая проблема с личным составом. Это ощущение — неплохое", — подчеркнул президент.

Ситуация на фронте на карте. Фото: DeepStateMap, 03.03.2026

Он добавил, что на это вливает и количество уничтоженных людей за месяц. Такой ход событий может оказать положительное влияние на переговорный процесс. Зеленский говорит: "Если есть общая позиция общества вместе с армией — все это влияет на переговорный процесс. Я считаю, что война в Иране… Россия очень многое там проиграла".

В то же время россияне наращивают использование дронов, создавая так называемые "килзоны", усложняющие украинскую логистику.

Что еще заявил президент

О руководителе ОП Кирилле Буданове в переговорах: Я усиливал группу, потому что хотел, чтобы РФ и США не работали разными каналами насчет окончания войны. Сейчас преждевременно оценивать работу переговорной команды – ключевым критерием эффективности будет достижение мира. Я рассчитываю на Умерова, на Буданова, на Арахамию, на представителей разведок. Очень рассчитываю также на Игнатова.

Украинское войско должно делать все, чтобы буферная зона РФ и Украины в направлении Харьковщины была со стороны российской стороны — тогда артиллерия не сможет доставать до украинских городов.

