Теплые объятия и искренние улыбки. Как Зеленский встречал иностранных гостей в Киеве (видео)

Лидеры прибыли на годовщину полномасштабной войны с Россией

Во вторник, 24 февраля, в Киеве началась встреча "Коалиции желающих", на которую прибыло много иностранных лидеров. В столице их с радостью принял президент Владимир Зеленский.

Как видно на видео корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова, украинский лидер поприветствовал лидеров с улыбкой и теплыми объятиями. Европейские политики прибыли в столицу в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину — 24 февраля 2026 года.

Зеленский поприветствовал в Киеве президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, которая уже в десятый раз посещает Украину после начала Большой войны. На видео видно, что у лидеров был небольшой разговор, во время которого искренне улыбались друг другу.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен

Также можно выделить и встречу президента Украины с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Европейский политик не просто пожал руку Зеленскому, он еще несколько раз похлопал его по спине во время объятий. С другими иностранными лидерами у президента были похожие теплые встречи.

Антониу Кошта и Владимир Зеленский

Кстати, на видео хорошо видно, как европейские политики рады видеть Зеленского и хотят поддержать его.

Отметим, что в столицу 24 февраля прибыли лидеры Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, Хорватии. Всех встречал на вокзале глава МИД Андрей Сибига.

