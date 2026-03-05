Скачек стоимости газа ударит по экономике: что будет с ценами и коммуналкой в Украине

Почувствует ли украинский потребитель эхо операции США и Израиля в Иране

Природный газ в Украине вырос в цене на 20% на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. По данным ExPro Consulting, столь высокая цена в последний раз была в июне 2025 года.

Что нужно знать:

Эскалация конфликта с участием Иран вызвала скачок цен на нефть и газ на мировых рынках

Эксперты говорят, что для населения цена пока не изменится из-за моратория на повышение тарифов

В то же время, промышленные потребители платят рыночную цену, поэтому бизнес уже ощущает подорожание и это может отразиться на ценах в магазинах

"Телеграф" спросил экспертов о том, как отразится это на промышленности Украины, ценах и стоимости коммунальных услуг. Заметим, что за последние два года текущая цена 27 800 грн/тыс. куб. м. с учетом НДС – не рекорд. Летом 2025 года газ некоторое время стоил 32 тыс. грн, однако достаточно быстро пошел на убыль.

Бывший глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в комментарии "Телеграфу" объяснил, что населению за цену на газ беспокоиться не стоит. "Кризис вокруг Ирана спровоцировал рост цен на нефть и газ. Учитывая, что Украина сейчас почти 100% бензина и дизеля импортирует, рост цен на мировом рынке отразился и на ценах на топливо в Украине. Украина также импортирует значительные объемы газа, но это не должно отразиться на ценах на газ и отопление для населения, поскольку действует мораторий на повышение тарифов. А вот промышленные потребители газа будут платить рыночную стоимость газа", — говорит эксперт. Он также отметил, что цена на газ постоянно меняется.

Эксперт нефтяного рынка Леонид Косянчук отметил, что украинцы все же ощутят последствия, в частности в ценах на товары. "Любой энергоресурс, автопродукты, газ или что-то еще, он напрямую влияет на себестоимость услуг и товаров. Таким образом, мы это заплатим в гастрономе, больше заплатим в коммунальных и, ну, если бы было понятно, что любое топливо, будь то газ, бензин, дизельное топливо, мазут или сжиженный газ, оно так или иначе входит в себестоимость услуг и товаров", — резюмирует специалист.

Что происходит с поставками газа на Ближнем Востоке

США с Израилем 28 февраля начали совместную операцию против Ирана. В ответ страна бьет по нескольким странам на Ближнем Востоке. Среди них – Катар и ОАЭ. Катар полностью прекратил экспорт сжиженного газа. Даже если его обновить быстро, на восстановление предыдущих мощностей уйдет минимум месяц. Катар является одним из основных поставщиков – на него приходится около 20% глобального экспорта природного газа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине добывается свой природный газ. Но вся добыча не покрывает бытовые и промышленные потребности населения — нужно иметь больше чем в три раза. Украина также получает газ из Азербайджана, однако Иран ударил и по этой стране дальнобойными дронами.