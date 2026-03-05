Украина может получить только одну выгоду из войны на Ближнем Востоке: что нужно делать

Обострение конфликта открывает Украине новые возможности

На фоне войны на Ближнем Востоке Украина может получить для себя некоторую выгоду. Прямой пользы от сложившейся обстановки мало, большинство последствий негативные, но в то же время на стратегическом уровне ситуация на руку нашей стране.

Что нужно знать:

Украина может расширять дипломатические контакты

Ситуация заставляет европейские страны увеличивать инвестиции в вооружение

Ослабление России как мирового игрока также является плюсом для Украины

Об этом сказал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своем YouTube-канале. По его словам, Украина получает шанс укрепить отношения с государствами Персидского залива.

Это укрепление отношений со странами залива, по идее, должны просят нас, научить их сбивать дроны не ракетами Patriot, которые стоят миллионы долларов за штуку, а то, как мы сбиваем антидроновыми средствами, которые стоят тысячи долларов. Зеленский сейчас говорит с лидерами региона. И, кстати, очень хорошо, что мы, очевидно, инициировали эти звонки. Отлично, что они отвечают и эти разговоры происходят. Это позитив, который мы можем сейчас получить объяснил Кулеба.

К слову, ракеты Patriot сейчас производят примерно 600 штук в год, и производство не успевает удовлетворить все потребности союзников. Таким образом, Штаты ограничивают продажи данных ракет Украине. Главная дипломатическая задача — остаться в списке топ-получателей этих ракет.

Положительный момент также заключается в том, что обострение конфликта в регионе заставляет европейские страны и союзников Украины активнее инвестировать в оборону и вооружение. Поскольку европейцы напуганы войной в Иране, и это приведёт к тому, что они начнут ещё больше тратить на своё вооружение. Часть этого оружия и технологий в конечном итоге может попасть в Украину.

К тому же, Россия "деградирует как мировой игрок". Ослабление РФ также является важным стратегическим плюсом для Украины.

Сама по себе эскалация никак не улучшает ситуацию на фронте Украины. Но создает возможности для усиления обороны и укрепления стратегических позиций страны. Это также может компенсировать ограниченность поставок ракет и других систем вооружения, с которыми Украина сталкивается сейчас.

