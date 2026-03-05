Известный ведущий "разнес" россиянку за слова о Харькове и Белгороде (фото)

Украинцы в сети посмеялись и поддержали мысль ведущего

Известный украинский ведущий Андрей Бедняков, который развелся с женой после 16 лет брака, "разнес" публикацию россиянки в сети. Девушка решила, что жители Харькова и Белгорода могут понять друг друга, потому что оказались в похожей ситуации из-за обстрелов. Однако шоумен остроумно показал абсурдность такого сравнения.

В сети Threads россиянка написал пост, в котором рассказала, как "обнялись" жители украинского Харькова и российского Белгорода. Девушка посчитала, что ситуация с обстрелами в двух городах как-то похожа.

Телеведущий Андрей Бедняков поставил россиянку на место. Он оставил ироничный комментарий:

Да. Потом поцеловались. Сказали "мы адин народ. Давайте дружить, братйяа". Спели газманова, поцеловали красное знамя с серпом и молотом и пошли собственными руками мастерить ленина Андрей Бедняков

Украинцы оценили стеб от украинского телеведущего, подчеркнув, что жители Белгорода раньше часто приезжали в Харьков, а потом взяли и устроили "СВО":

"А потом россиянин всадил украинцу в спину острым предметом. Мы также проходили эту историю, к сожалению";

"До 2014 года много россиян с Белгорода приезжали на Барабашово каждые выходные. Всем было так удобно. Наши, возможно, к ним тоже ездили, но реже. А потом — хидиш, СВО", с*ки";

"Мишибратья";

"Ключевое — на Пхукете. Ни один харьковчанин, который живет в Украине этого бы не сделал"

"Телеграф" писал ранее, что украинцы высмеяли Потапа и Настю Каменских. С репером создали новый мем.