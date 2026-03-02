Зеленский: Россия готовит новые удары, под прицелом теперь будет не энергетика

Москва изменяет тактику воздушных ударов

Россия готовит новые удары по Украине, но в этот раз основная цель не энергетика. Вероятнее, Кремль будет бить по водоснабжению и логистике.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. По его словам, новая цель России в атаках – оставить украинцев без воды.

"Да, Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что общины должны сосредоточиться на этом вызове, а государство должно доставать больше ракет для противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что Украина стала сильнее, ведь прошла зиму, несмотря на энергетический террор.

Он подчеркнул важность подписания гарантий безопасности между Украиной и США – документ готов, и это должно усилить позиции Киева на следующем раунде переговоров.

Что еще заявил Зеленский

Если Россия выйдет из переговоров, то Украина будет искать другие форматы , чтобы заставить ее завершить войну. Просто так сказать, что мы готовы выйти, так каждая из трех сторон может выйти. Но мы каким-то образом собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не нужно никого пугать, нужно продолжать переговоры.

Уже есть обращение по эвакуации граждан Украины и партнерских стран в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Переговоры предполагались в период с пятого по восьмое , ориентировочно пятое-шестое марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Из-за боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но никто не отменял ее. Если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то у нас есть Турция, Швейцария.

Я ни с кем не разговаривал об этом (помощь по сбитие дронов от Великобритании или стран Ближнего Востока — ред.), поэтому не о чем и говорить дальше, если честно. Что касается опыта наших военных, да. Что касается опыта наших операторов дронов и ПВО, у нас очень опытные люди. Мы готовы поделиться этой информацией.

К 2027 году Украина технически будет готова к вступлению в Евросоюз.

