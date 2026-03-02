Зеленский: Россия готовит новые удары, под прицелом теперь будет не энергетика
Москва изменяет тактику воздушных ударов
Россия готовит новые удары по Украине, но в этот раз основная цель не энергетика. Вероятнее, Кремль будет бить по водоснабжению и логистике.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. По его словам, новая цель России в атаках – оставить украинцев без воды.
"Да, Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что общины должны сосредоточиться на этом вызове, а государство должно доставать больше ракет для противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что Украина стала сильнее, ведь прошла зиму, несмотря на энергетический террор.
Он подчеркнул важность подписания гарантий безопасности между Украиной и США – документ готов, и это должно усилить позиции Киева на следующем раунде переговоров.
Что еще заявил Зеленский
- Если Россия выйдет из переговоров, то Украина будет искать другие форматы, чтобы заставить ее завершить войну. Просто так сказать, что мы готовы выйти, так каждая из трех сторон может выйти. Но мы каким-то образом собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не нужно никого пугать, нужно продолжать переговоры.
- Уже есть обращение по эвакуации граждан Украины и партнерских стран в связи с событиями на Ближнем Востоке.
- Переговоры предполагались в период с пятого по восьмое, ориентировочно пятое-шестое марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Из-за боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но никто не отменял ее. Если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то у нас есть Турция, Швейцария.
- Я ни с кем не разговаривал об этом (помощь по сбитие дронов от Великобритании или стран Ближнего Востока — ред.), поэтому не о чем и говорить дальше, если честно. Что касается опыта наших военных, да. Что касается опыта наших операторов дронов и ПВО, у нас очень опытные люди. Мы готовы поделиться этой информацией.
- К 2027 году Украина технически будет готова к вступлению в Евросоюз.
Новость дополняется…