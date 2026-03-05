Где отменят весенние каникулы и кто будет учиться летом? Какая ситуация по областям Украины

Продолжение обучения летом и замена весенних каникул будут только в некоторых учебных заведениях

Каникулы в украинских школах в 2026 году будут проходить не по единым для всей страны датам, а в каждом регионе или учебном заведении будет по-разному. Решение будут принимать с учётом энергетической ситуации и безопасности.

Что нужно знать:

Продление занятий и перенос каникул применяются только при необходимости

Школы могут компенсировать пропущенные дни с помощью субботнего обучения или сокращённых каникул.

В некоторых школах весенних каникул не будет вовсе

Учебный год 2025–2026 официально завершится 31 июня, согласно заявлениям Кабмина. Однако занятий летом и перенос каникул будут применяться только там, где это действительно необходимо, сказала подчеркнула заместитель министра образования Надежда Кузьмичева в интервью "УП".

"Если зимние каникулы были продлены на две или три недели, то возможна компенсация учебных дней весенними (каникулами, – ред.)", – уточнила она.

Также Кузьмичева добавила, что продолжение обучения летом и замена весенних каникул будут не во всех общинах. Решение о переносе каникул может быть принято в случае необходимости.

Киев

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире "Київ24" сказал, что весенние каникулы в киевских школах будут традиционно в последнюю неделю марта, с 21 числа.

"С точки зрения здравого смысла мы понимаем и видим, что такие каникулы нужны. Традиционно они будут в последнюю неделю марта. Неделя каникул будет детям – 10 дней, если с выходными взять", — отмечает Мондриевский

Но в то же время он добавил, что летом дети "будут догонять".

"Но будет найден тот режим, который комфортен и эффективен как для детей, так и для педагогов, и для родителей", — добавляет Мондриевский.

Сумы

В Управлении образования и науки Сумского горсовета сказали, что в этом году школы в городе не прерывали обучение из-за блэкаутов так, как это происходило, например, в Киеве. В связи с этим, в нынешних условиях учебный год завершится 22 мая — без продления до июня и без отмены весенних каникул. Об этом пишет "Цукр".

Однако есть важный нюанс — если ситуация с электроснабжением усугубится, управление проведет совещание и рассмотрит возможное продление до 15 июня.

При этом, в Сумах не планируют переход на шестидневную неделю. Школы останутся в смешанном формате обучения.

Согласно информации из открытых источников, каникулы будут проходить с 21 по 29 марта.

Кременчуг

По словам первого вицемера Владимир Пелипенко, в школах, гимназиях и лицеях Кременчуга весенние каникулы продлятся с 23 по 29 марта.

Учебный процесс возобновится 30 марта. Такое заявление было сделано на заседании исполкома.

Тернополь

В Тернопольской городской территориальной общине приняли решение сократить продолжительность весенних каникул в заведениях общего среднего образования. Вместо семи дней учащиеся будут отдыхать пять – с 25 по 29 марта. Об этом сообщили в Тернопольском горсовете.

Это связано с дополнительными зимними каникулами, введенными в январе 2026 года, поскольку тогда их приходилось продлевать из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, массированных ракетно-дроновых атак и самой тяжелой за последние 20 лет зимы.

Таким образом, дополнительную неделю зимнего отдыха школьники будут отрабатывать за счет обучения в субботние дни и частичного сокращения весенних каникул.

Для этого предусмотрено три рабочих субботы, а также два дня за счет весеннего отдыха. Таким образом, вместо запланированного периода с 23 по 29 марта весенние каникулы продлятся с 25 марта. Даты субботнего обучение каждое учебное заведение будет определять самостоятельно.

Волынь

Как сообщает "Суспільне", в школах региона запланирован график весенних каникул:

с 16 по 22 марта — в 13 заведениях (1 территориальная община);

с 22 по 29 марта – в 348 заведениях (37 территориальных общин);

с 30 марта по 5 апреля – в 66 заведениях (10 территориальных общин);

с 08 по 13 апреля – в 48 заведениях (6 территориальных общин).

В связи с длительным периодом зимних каникул весенних каникул не будет в 31 школе, а именно:

Городищенская тг – 7 заведений;

Подгайцевская тг – 2 заведения;

Прилесненская тг – 4 заведения;

Ратновская тг – 5 заведений;

Самаровская тг – 2 заведения;

Сошичненская тг – 7 заведений;

Владимирский спортивный лицей Волынского областного совета;

Волынский областной лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Небесной Сотни;

Люблинецкий лицей Волынского областного совета;

Нововолынский научный лицей Волынского областного совета.

Луцк

По словам руководителя городского департамента образования Виталия Бондаря, во всех 38 заведениях общего среднего образования Луцкой общины весенние каникулы стартуют 23 марта и продлятся до 29 марта.

"Поскольку мы не выходили на каникулы во время блэкаута и отключений света в январе, а шли на дистанционную форму обучения, то нет необходимости каникулы сокращать или удлинять, например, обучение в июне, — сказал Виталий Бондарь. — У нас обучение идет по графику и плану".

Хмельницкий

В областной государственной администрации заявили, что не планируют отменять отдых для учащихся. Главное требование – отработать 175 учебных дней до июля. Однако график может изменяться, если возникнут проблемы со светом, погодой или безопасностью.

Переяслав

В Переяславской общине изменений в график учебного года не планируют. Об этом сообщил начальник отдела образования Петр Ярмоленко.

Весенние каникулы для школьников продлятся с 30 марта по 3 апреля включительно. Таким образом, учащиеся будут отдыхать неделю, а к занятиям вернутся 6 апреля.

Другие города

Названы предварительные даты каникул в ряде украинских городов с сайтов школ. Об этом пишет РБК-Украина.

Однако следует учесть, что могут выйти официальные заявления и ситуация может измениться.

Одесса: с 23 по 29 марта

с 23 по 29 марта Николаев: с 30 марта по 5 апреля

с 30 марта по 5 апреля Львов: с 23 марта по 29 марта

с 23 марта по 29 марта Харьков, Днепр, Черкассы, Ровно, Полтава, Винница, Запорожье: с 21 по 29 марта

с 21 по 29 марта Ужгород: с 9 по 15 марта

с 9 по 15 марта Черновцы: часть школ будет отдыхать с 30 марта по 5 апреля, другие — с 23 по 27 марта

