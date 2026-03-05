Будет кофе и бутерброды со сладостями: 5 товаров в "АТБ", которые стоит купить прямо сейчас

Экономия хорошая

Магазин "АТБ" продолжает радовать своих покупателей новую серию выгодных предложений в рамках акции "Экономия". В этот раз под значительное снижение цен попали популярные продукты питания, сладости и напитки.

"Телеграф" проанализировал акционную корзину и выбрал 5 позиций. Это позволит вам сохранить семейный бюджет.

Топ-5 выгодных предложений

Колбаса Балыковая 0,5 кг (Мясная лавка/Своя линия) . Истинная находка для любителей мясных изделий. Цена упала на 40% : вместо 165,40 грн вы заплатите только 98,90 грн .

. Истинная находка для любителей мясных изделий. Цена упала на : вместо 165,40 грн вы заплатите только . Конфеты Roshen Chocolateria 194 г . Самая большая скидка недели достигает 50% . Подарочный набор шоколадных конфет и пралине стоит 179,90 грн , тогда как старая цена составляла 360,90 грн.

. Самая большая скидка недели достигает . Подарочный набор шоколадных конфет и пралине стоит , тогда как старая цена составляла 360,90 грн. Кофейный напиток Jacobs Cappuccino Choco 0,5 кг . Большая упаковка растворимого капучино из какао стала дешевле на 42% . Акционная стоимость составляет 179,90 грн (предыдущая цена – 310,80 грн).

. Большая упаковка растворимого капучино из какао стала дешевле на . Акционная стоимость составляет (предыдущая цена – 310,80 грн). Сыр твердый "Комо Сливочный" 50% 150 г . Качественный сыр в удобной упаковке "флоу-пак" теперь можно приобрести за 57,90 грн , что на 36% дешевле обычной цены (90,90 грн).

. Качественный сыр в удобной упаковке "флоу-пак" теперь можно приобрести за , что на дешевле обычной цены (90,90 грн). Сухие завтраки AXA Musli 330г. Хрустящие фруктовые мюсли с медом для быстрого завтрака предлагают со скидкой 39%. Новая цена составляет всего 52,20 грн. вместо 85,70 грн.

Наиболее ощутима скидка на конфеты и кофейный напиток — покупая эти две позиции, вы экономите более 310 гривен. В целом же на всем перечне из пяти товаров ваша суммарная выгода составит около 384 гривен.

