Будет кофе и бутерброды со сладостями: 5 товаров в "АТБ", которые стоит купить прямо сейчас
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Экономия хорошая
Магазин "АТБ" продолжает радовать своих покупателей новую серию выгодных предложений в рамках акции "Экономия". В этот раз под значительное снижение цен попали популярные продукты питания, сладости и напитки.
"Телеграф" проанализировал акционную корзину и выбрал 5 позиций. Это позволит вам сохранить семейный бюджет.
Топ-5 выгодных предложений
- Колбаса Балыковая 0,5 кг (Мясная лавка/Своя линия). Истинная находка для любителей мясных изделий. Цена упала на 40%: вместо 165,40 грн вы заплатите только 98,90 грн.
- Конфеты Roshen Chocolateria 194 г. Самая большая скидка недели достигает 50%. Подарочный набор шоколадных конфет и пралине стоит 179,90 грн, тогда как старая цена составляла 360,90 грн.
- Кофейный напиток Jacobs Cappuccino Choco 0,5 кг. Большая упаковка растворимого капучино из какао стала дешевле на 42%. Акционная стоимость составляет 179,90 грн (предыдущая цена – 310,80 грн).
- Сыр твердый "Комо Сливочный" 50% 150 г. Качественный сыр в удобной упаковке "флоу-пак" теперь можно приобрести за 57,90 грн, что на 36% дешевле обычной цены (90,90 грн).
- Сухие завтраки AXA Musli 330г. Хрустящие фруктовые мюсли с медом для быстрого завтрака предлагают со скидкой 39%. Новая цена составляет всего 52,20 грн. вместо 85,70 грн.
Наиболее ощутима скидка на конфеты и кофейный напиток — покупая эти две позиции, вы экономите более 310 гривен. В целом же на всем перечне из пяти товаров ваша суммарная выгода составит около 384 гривен.
Ранее "Телеграф" писал, что купить у "Сильпо" по скидке.