Обмінятись "по-тихому": що особливого в ракетах, які Зеленський попросив у Близького Сходу

Ці ракети критично важливі для України

Україна пропонує, щоб країни Перської затоки "по-тихому" предали ракети РАС-3 для систем ППО Patriot. Натомість вони отримають українські дрони-перехоплювачі.

Країни Близького Сходу всього за кілька днів витратили більше ракет для Patriot, ніж Україна за 4 роки війни. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу у четвер, 5 березня.

Що потрібно знати:

Україна намагається отримати ракети РАС-3 до систем Patriot

Президент Володимир Зеленський запропонував "тихий" обмін

Україна готова поділитись досвідом протидії дронам

Що сказав Зеленський

За словами президента, отримання ракет до ППО, значно зміцнило б повітряний захист України. Також наша країна моглаб поділитись досвідом протидії БПЛА.

"Ми б хотіли "тихенько" отримати від країн (Близького Сходу — ред.) ракети PAC-3 і передати їм дрони для перехоплення", — зазначив Зеленський.

Він додав, що за три дні країни, які беруть участь в конфлікті з Іраном, випустили 800 ракет PAC-3. За його словами, в України стільки не було за весь час війни з Росією.

Володимир Зеленський

Що відомо про PAC-3

На сайті виробника цього виду озброєння — компанії Lockheed Martin зазначено, що PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) — це ракета-перехоплювач, яка здатна знищувати балістичні та крилаті ракети, літаки та інші повітряні цілі. Максимальна дальність ураження PAC-3 MSE сягає близько 60 км для аеродинамічних цілей і до 35 км для балістичних, а висота перехоплення — понад 20 км. Система наведення реалізована за принципом hit-to-kill — ракета знищує ціль прямим кінетичним ударом без використання великої бойової частини.

Ракета PAC-3 MSE має довжину близько 5 метрів, діаметр 255 мм і стартову масу близько 360 кг. Завдяки вдосконаленим сенсорам та обчислювальній системі, вона здатна одночасно працювати в умовах складної радіоелектронної боротьби та перехоплювати цілі з високою швидкістю.

Схема ракети РАС-3

Виробництво ракет за 2025 рік, відповідно до звіту Lockheed Martin, склало 620 одиниць на рік. Це В середньому, це близько 51,6 ракети на місяць. На відміну від попередньої версії, PAC-3 є меншою за розміром, легшою та маневренішою.

Які ракети росіян може збивати PAC-3

PAC-3 призначена для перехоплення таких будь-яких типів цілей. Зокрема, російських:

балістичних ракет малої та середньої дальності, зокрема типу "Іскандер";

крилатих ракет, зокрема, таких як Х-55, Х-101, Х-22;

Народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявляв, що одна ракета-перехоплювач PAC-3 коштує близько 3,7 млн доларів, відповідно до контракту від червня 2024 року. Проте зараз ціна може бути на порядок вищою. За його словами, це робить протиповітряну оборону дорогим елементом війни, особливо якщо ціль знищується не однією ракетою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ОАЕ знайшли уламки російського дрона "Герань-2". Що відомо безпілотник, який росіяни використовують для ударів по цивільній інфраструктурі України.