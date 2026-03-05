Действительно ли через "Киевстар" и Vodafone россияне могут корректировать "Шахеды": компании объяснили

Резонансное заявление совладельца Fire Point прокомментировали эксперты и пресс-службы операторов связи

Ведущие мобильные операторы Украины опровергли заявление совладельца Fire Point Дениса Штиллермана о наличии в сетях российского шпионского програмного обеспечения "СОРМ". Публикацию также прокомментировали советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флэш" и эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев.

Штиллерман, который также главным конструктором Fire Point, опубликовал резонансное заявление в соцсети Х. По его словам, для управления дронами в Украине россиянам не нужен Starlink, так как в сети Киевстар или Vodafone уже давно установлено шпионское ПО.

В Fire Point утверждают, что в сетях Киевстар и Vodafone есть шпионское ПО

"С 2014 года внутри сетей Киевстар, частично принадлежавших "Вымпелкому", и Vodafone, принадлежавших МТС, в ядро была вшита система оперативно-розыскных мероприятий ФСБ РФ — "СОРМ". Чтобы понять, что это — не конспирология, достаточно знать: с 1 июля 2014 года РФ вступили в силу требования Минкомсвязи РФ, обязывающие всех операторов связи устанавливать оборудование СОРМ для передачи данных о трафике ФСБ. Это прямое требование так называемого "закона Яровой", – говорится в публикации.

Совладелец miltech компании добавил, что полеты в режиме FPV над городами Украины чаще всего совершаются именно благодаря Киевстару и Vodafone, которые не видят, как к их сети подключается "Шахед". Если поблизости есть вышка мобильной связи оператора, вражеский дрон берет весь необходимый для FPV-полета интернет-сигнал с нее, утверждает он.

"Нужно поочередно выключить обоих операторов на несколько дней, заменить железо и на новое оборудование заново накатить ядро", — пишет Штилерман.

Что говорят ведущие мобильные операторы

В ответ на запрос "Телеграфа" в Киевстаре заявили, что информация, распространенная в сообщении, не соответствует действительности. Инфраструктура компании функционирует в соответствии с законодательством Украины и требованиями международных стандартов кибербезопасности.

"В сети оператора используются исключительно технические решения, предусмотренные законодательством Украины и контролируемые уполномоченными государственными органами. Инфраструктура компании регулярно проходит необходимые проверки и сертификацию", – говорится в ответе.

В пресс-службе Vodafone назвали информацию Штиллермана недостоверной и вводящей в заблуждение. Работа телекоммуникационного оборудования и сервисов Vodafone Украина полностью отвечает действующему законодательству, а также строгим внутренним политикам безопасности глобального Vodafone, действующим во всех странах присутствия компании.

"Архитектура сети базируется исключительно на сертифицированных технических решениях, которые проходят многоступенчатый контроль как со стороны внутренних экспертов по кибербезопасности, так и со стороны уполномоченных государственных институций Украины", – говорится в ответе.

Также в Vodafone подчеркнули, что как часть международного бренда внедряют в Украине идентичные стандарты защиты данных и инфраструктуры, что и в странах ЕС.

"Сеть Vodafone регулярно проходит независимые аудиты и технические проверки на соответствие международным отраслевым стандартам, что гарантирует надежность и целостность всех систем связи", – пояснили в компании.

Что считают эксперты

"Телеграф" также получил комментарий эксперта по вопросам кибербезопасности Виталия Якушева, работавшего в Киевстар 15 лет назад. По его словам, российским там был только биллинг, который с тех пор поменялся.

Якушев добавил, что специализированный софт под названием LIMS — Lawful Interception Management System не имел полного доступа к оборудованию, а только на чтение смс и прослушивание/запись голосовых вызовов.

"То, что этот эксперт написал, мне кажется немного притянутым за уши. Но однозначно на это могут ответить те, кто имеет доступ к этому оборудованию и ПО", — подытожил он.

Независимо от программного обеспечения операторов советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флэш" отверг тезис по управлению российскими дронами с его помощью. Он отметил, что сейчас у "Шахедов" нет физической возможности управления через сети мобильной связи.

"Все, что есть, это трекер, имеющий два модема и управление модемами через одноплатный компьютер Raspberry Pi. Два модема имеют 4 внешних антенны. Трекер имеет функционал передачи местоположения "Шахеда" и параметров работы двигателя", – пояснил специалист в области военных радиотехнологий. Он добавил, что работа трекеров блокируется после пересечения дронами границ.

Трекер "Шахеда"

Трекер "Шахеда"

Начинка "Шахеда"

Антенна "Шахеда"

Напомним, Россия пытается получить доступ к терминалам Starlink через украинских граждан. Однако такие устройства будут блокироваться, а причастным лицам грозит уголовная ответственность.