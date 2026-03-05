Война опустошила город: сколько людей сейчас живет в Херсоне

Сотни тысяч жителей покинули родной город

По состоянию на 2026 год в Херсоне проживает в четыре раза меньше людей, нежели до начала полномасштабной войны. Однако назвать точное количество населения по состоянию на сегодняшний день пока невозможно по ряду причин.

Что нужно знать:

Население за четыре года резко сократилось

Постоянно продолжается эвакуация из опасных районов, включая прибрежные территории

Многие жители самостоятельно переезжают в другие регионы

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в материале: "Россияне стали стрелять в три раза чаще — глава Херсона о том, как живет город, и чего он ждет после победы".

По нашим данным, сейчас в самом городе проживает более 63 тысяч человек. В общине — более 75 тысяч. До начала полномасштабного вторжения в Херсонской общине проживали 323 тысячи человек. сказал он.

В то же время Шанько добавляет, что на сегодняшний день назвать точное количество людей невозможно, так как постоянно продолжается эвакуация людей из опасных районов. В частности, из прибрежных районов города, в том числе Острова, и населенных пунктов, которые постоянно находятся под вражеским огнем — Антоновка, Камышаны и другие.

Есть постоянная миграция людей. Большинство выезжают самостоятельно в другие регионы, другие временно переезжают в относительно более безопасные районы Херсона. отметил собеседник.

Ярослав Шанько / Facebook-страница

Сколько людей проживали в Херсоне по состоянию на 1 января 2022:

275 529 человек постоянных жителей — это люди, которые были официально зарегистрированы (прописаны) в Херсон на 1 января 2022 года.

279 131 человек — фактическое количество людей, которые физически находились в городе на тот момент, включая тех, кто проживал временно (без регистрации).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в конце января 2026 российские военные отошли с части позиций на Херсонском направлении – с Алексеевского острова близ Олешек.