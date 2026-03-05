Россияне стали стрелять в три раза чаще — глава Херсона о том, как живет город, и чего он ждет после победы

В опасных районах Херсона остаются 60 детей

Российская армия в феврале в три раза увеличила интенсивность обстрелов Херсона. Враг ежедневно бьет по городу из артиллерии, при помощи РСЗО, дронов и авиабомб. "Телеграф" пообщался с начальником Херсонской городской военной администрации Ярославом Шанько о том, как город выживает под ежедневными ударами, как в городе работают больницы и сколько людей остается в Херсоне.

Жизнь под прицелом: как Херсон выживает в условиях тотальных обстрелов

— За январь 2026 года по Херсонской общине было зафиксировано более 2500 атак со стороны российских войск. Какова интенсивность обстрелов в феврале?

— Интенсивность российских атак выросла, примерно в три раза увеличилось количество обстрелов. В частности, враг чаще начал применять реактивные системы залпового огня и кассетные боеприпасы. Кроме того, на днях россияне нанесли удар по Центральному району Херсона из РСЗО "Смерч".

В целом ситуация с безопасностью остается стабильно тяжелой, ведь община находится непосредственно на линии фронта. И враг имеет возможность применять по нам все имеющиеся у него средства поражения — от дронов и минометов до ствольной артиллерии и авиабомб. Но Силы безопасности и обороны дают российским оккупантам достойный отпор, уничтожая живую силу и вражескую технику на левом берегу Днепра.

— Херсон периодически остается без света и воды. Как часто это происходит сейчас, и сколько времени в среднем длятся отключения?

— Объекты энергетической инфраструктуры громады — одни из приоритетных для врага. В частности, это подстанции, объекты теплогенерации, водоснабжения. В результате постоянных атак была приостановлена работа Херсонской ТЭЦ, из-за чего 470 многоквартирных домов остались без централизованного отопления.

Атаки на энергетику регулярные, но благодаря титаническим усилиям специалистов удается оперативно проводить аварийно-восстановительные работы, чтобы херсонцы оставались со светом. Есть сложности в микрорайоне Корабел, Антоновке и прибрежных зонах, где из-за постоянной опасности, обстрелов и дроновых атак восстановить подачу электроэнергии невозможно. Восстановительные работы будут проводиться там только при условии улучшения ситуации с безопасностью в общине в целом, или когда Херсон выйдет из зоны активных боевых действий.

Ярослав Шанько / Facebook-страница

— В сети отмечали, что в течение последних трех недель из-за отключения Starlink для россиян херсонцы "прячутся от артиллерии", а не от дронов. Это действительно так?

— Не совсем так. По данным военных, только на прошлой неделе оккупанты запустили по общине более 1200 БпЛА различных типов, из которых 96% было уничтожено или подавлено. То есть, отключение у россиян терминалов Starlink никак не повлияло на дроновый террор гражданского населения, который продолжается даже сейчас.

Тем более, враг также применяет дроны на оптоволокне, что представляет дополнительную угрозу для общины и ее жителей.

Эвакуация, кадровый голод и работа критической инфраструктуры

— 13 февраля 2026 года Совет обороны Херсонщины принял решение о расширении зоны обязательной эвакуации для семей с детьми. Расскажите подробно: какие именно районы и улицы попали в новую зону обязательной эвакуации? Сколько детей проживает в этих районах?

— Решение о расширении зоны обязательной эвакуации семей с детьми принято из-за усиления российских обстрелов и реальной угрозы жизни людей.

В новую зону вошла часть Днепровского района города, а также поселок Приозерное, отдельные территории Камышан, в частности улица Нижняя и прилегающие к Днепру кварталы. В самом Херсоне это улицы Андрея Орлова, Греческая, Соборная и все улицы и переулки, расположенные ниже к реке.

По имеющейся информации, в этих районах продолжают проживать около 60 детей. Три семьи, в которых пятеро детей, категорически отказываются от эвакуации. Поэтому ими занимается ювенальная полиция для принятия мер в пределах полномочий. Кроме того, есть 3 факта, когда семьи с детьми вернулись в Камышаны.

— Есть ли в городе дефицит рабочих рук — коммунальщиков, энергетиков, врачей, спасателей? Как закрываете эти потребности?

— Кадровый дефицит есть во всех сферах. Наиболее ощутим он в медицине. Процент укомплектованности по учреждениям здравоохранения составляет в среднем чуть более 50%. Наибольшая нехватка в узкопрофильных специалистах — офтальмологах, неврологах, специалистах по реабилитации и так далее. Молодые врачи не готовы проходить у нас интернатуру из-за фактора безопасности.

Не хватает специалистов даже в органах местного самоуправления, не говоря уже о коммунальных службах. Поэтому все работают в усиленном режиме и с высокой нагрузкой, ведь понимаем, что только от нас зависит жизнеобеспечение общины.

Ярослав Шанько / Facebook-страница

Работаем над поощрением молодежи трудоустраиваться в громаде. В частности, есть областная программа денежной помощи для молодых специалистов, которые готовы работать в общине. Ищем в бюджете возможности для повышения зарплат, что в прошлом году было сделано для работников критической инфраструктуры, предоставления служебного жилья.

Лицо прифронтового города: бизнес, люди и взгляд в будущее

— Что происходит с бизнесом в Херсоне? Работают ли магазины, аптеки, кафе?

— Несмотря на обстрелы и постоянную опасность, бизнес в Херсоне есть. Конечно, нет крупных предприятий или торговых центров. ТРЦ "Фабрика" была разрушена в результате российской агрессии, например. Работают торговые сети, такие как АТБ, Сильпо, работает "Новая почта", аптечные сети.

В основном это малый и средний бизнес — магазины, кофейни, небольшие кафе. Есть даже те, кто лишь недавно открыл свое дело, что свидетельствует о сознательном выборе предпринимателей оставаться и работать в прифронтовом городе.

— Работают ли "Пункты несокрушимости" в полном объеме? Сколько их сейчас, есть ли они в каждом районе, и хватает ли там генераторов, тепла, интернета?

— В подчинении МВА в Херсонской громаде работают 25 "Пунктов несокрушимости", которые обеспечены всем необходимым — генераторами, альтернативными средствами отопления, кроватями, доступом к интернету, терминалами Starlink. То есть, всем необходимым для пребывания там людей в случаях чрезвычайных ситуаций или блэкаутов.

Кроме этого, на днях в рамках сотрудничества с Обществом Красного Креста была получена партия мощных генераторов именно для "Пунктов несокрушимости", которые уже установлены и готовы к работе. Работает "Пункт несокрушимости" и в микрорайоне Корабел, который функционирует и как центр выдачи гуманитарной помощи херсонцам, которые остаются там. А это около 250 человек.

Ярослав Шанько / Facebook-страница

— Сколько людей сегодня проживает в Херсоне? И как эта цифра изменилась за последние месяцы?

— По нашим данным, сейчас в самом городе проживает более 63 тысяч человек. В общине — более 75 тысяч. До начала полномасштабного вторжения в Херсонской общине проживали 323 тысячи человек.

Сказать точное количество населения по состоянию на сегодняшний день пока невозможно, потому что постоянно продолжается эвакуация людей из опасных районов. В частности, из прибрежных районов города, в том числе Острова, и населенных пунктов, которые постоянно находятся под вражеским огнем — Антоновка, Камышаны и другие. Есть постоянная миграция людей. Большинство выезжают самостоятельно в другие регионы, другие временно переезжают в относительно более безопасные районы Херсона.

— Чего ждете для Херсона после войны? Каким может стать этот город, вернутся ли в него люди?

— По моему мнению, после победы Херсон ждет только возрождение и восстановление по принципу "лучше, чем было". И люди будут возвращаться отстраивать свои дома, возвращать свой бизнес, делать город лучше. Я в этом уверен.

