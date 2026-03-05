Аль-Потап уехал из ОАЭ? Украинцы высмеяли репера-беглеца и Настю Каменских

Потап заявил, что у него в Дубае есть офис

Известный репер Потап и его супруга Настя Каменских, которые выехали из Украины и выставили на продажу свой особняк, стали героями новых шуток в сети на фоне обостренной ситуации на Ближнем Востоке.

Что известно:

Потап в начале войны сбежал из Украины за границу и в Дубае арендует офис

После ударов Ирана по Дубаю украинцы высмеяли Потапа, что ему снова пришлось бежать из страны

Украинцы высмеяли Потапа и Настю Каменских

В социальной сети Threads пользователи создали мем, изобразив Потапа в традиционном арабском головном уборе и подписав картинку: "Известный певец Аль-Потап уехал из ОАЭ". Украинцы таким образом высмеивают артистов, которые в начале войны покинули Украину, но за границей оказалось не так уж и безопасно.

Украинцы шутят, что Потап сьежал из Дубая

Ранее Потап рассказывал, что вместе с Настей Каменских арендует виллу в Барселоне за 5500 евро в месяц и квартиру в Майами за 4500 долларов в месяц. Также у него есть офис в Дубае, за который он платит в год 12 000 долларов.

Потап и Настя Каменских живут за границей

Но после ударов Ирана по Дубаю украинцы потроллили репера, мол ему снова пришлось срочно бежать:

"Он с гуманитарной миссией в Майами";

"Абу Пот-Тапи Аль-Славик Бал Аґан";

"Я бы добавил — неизвестный какой-то тип, какой он певец!"

Не обошлось и без шуток про Настю Каменских:

"И с ним Али Каменская";

Отметим, что артистка в начале войны активно поддерживала Украину и пела патриотические песни, но теперь ориентируется на испанский рынок.

Настя Каменских

