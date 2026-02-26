Укр

Город с "неудобным" названием и интересной историей: почему Голую Пристань в Херсонской области так назвали

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сегодня же оно переживает самую темную главу своей более трехсотлетней биографии.

Название "Гола Пристань" — это не шутка и не ошибка на карте. Местность не могла ничем прикрыться — вот и окрестили ее без лишних украшений.

Но именно эта "обнаженная" земля со временем обросла невероятными подробностями: здесь появилась одна из первых радиостанций в мире, здесь лечили грязями еще до того, как слово "SPA" вообще вошло в моду, и здесь варили арбузный мед, которого больше не делают нигде.

Почему "Гола"?

Название города нередко вызывает улыбку, но за ней вполне серьезная история. В 1709 году запорожские казаки Олешковской Сечи основали на берегу реки Конка, левого притока Днепра, переправу под названием Голый Перевоз. Местность действительно была пустынной: ни одного дерева, ни одного куста, только пески, трава и вода. Именно эта "голость" ландшафта и дала имя поселению.

Стратегическое расположение переправы быстро превратило ее в важный торговый узел – здесь перевозили скот и зерно к Черному морю, ловили рыбу в днепровских лиманах. Со временем переправа стала полноценной пристанью для судов – так родилась вторая часть названия.

Подробнее Пролив в низовье Днепра вблизи Голой Пристани

В 1786 году здесь уже проживало 208 человек, занимавшихся земледелием, рыбалкой и судостроением. К концу XIX века возникли земская пристань, почтовая станция и мореходная школа.

А в 1902 году Голая Пристань вошла в мировую историю: в здании нынешнего горсовета заработала одна из первых радиостанций в мире по системе Александра Попова. Она обеспечивала связь с Херсоном и кораблями в Черном море.

Курорт среди плавней

Голая Пристань – это не просто маленький город на карте, а официальный курорт с 1997 года. Вокруг него простираются Днепровские плавни: острова, степные озера, солончаки и камыши.

Соляное озеро протяженностью около километра хранит в себе целебные илово-сапропелевые грязи, эффективные при заболеваниях суставов, кожи и опорно-двигательного аппарата. Бобровое озеро – настоящий рай для орнитологов: здесь обитает до 80 видов птиц. А остров Белогрудов, отрезанный от города 500 метрами воды и доступный только на лодке, привлекает тех, кто ищет настоящую тишину.

Пейзаж Голой Пристани из реки Чайка

Климат здесь мягкий и солнечный – от 2000 до 2700 часов солнца в год, купальный сезон длится три с половиной месяца. Санаторий "Гопры", основанный еще в 1889 году, специализируется на лечении с помощью местных грязей и минеральных вод.

Город имел и свои гастрономические изюминки. Местные традиции включают приготовление арбузного меда – уникального продукта из сладких бахчевых культур, выращиваемых на юге Херсона.

Набережная в Голой Пристани

Война, оккупация и сопротивление

27 февраля 2022 года Голая Пристань оказалась под российской оккупацией. С тех пор город живет в далеких от курортных условиях.

По состоянию на февраль 2026 года оно остается временно оккупированным. В городе осталось около 1,5 тысячи жителей — те, кто не смог или не захотел эвакуироваться. Они сталкиваются с ограниченным доступом к услугам без паспортов РФ, разрушенной инфраструктурой, перебоями с водой и электричеством.

Кроме военных разрушений, город пострадал от катастрофического наводнения после подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года — затопление нанесло дополнительный удар по и без того истощенной общине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Сумы так называются. На территории современных Сум археологи обнаружили древнее поселение, подтверждающее, что в этой местности жизнь существовала задолго до официального основания города.

Теги:
#История #Название #Город