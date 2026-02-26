Город с "неудобным" названием и интересной историей: почему Голую Пристань в Херсонской области так назвали

Сегодня же оно переживает самую темную главу своей более трехсотлетней биографии.

Название "Гола Пристань" — это не шутка и не ошибка на карте. Местность не могла ничем прикрыться — вот и окрестили ее без лишних украшений.

Но именно эта "обнаженная" земля со временем обросла невероятными подробностями: здесь появилась одна из первых радиостанций в мире, здесь лечили грязями еще до того, как слово "SPA" вообще вошло в моду, и здесь варили арбузный мед, которого больше не делают нигде.

Почему "Гола"?

Название города нередко вызывает улыбку, но за ней вполне серьезная история. В 1709 году запорожские казаки Олешковской Сечи основали на берегу реки Конка, левого притока Днепра, переправу под названием Голый Перевоз. Местность действительно была пустынной: ни одного дерева, ни одного куста, только пески, трава и вода. Именно эта "голость" ландшафта и дала имя поселению.

Стратегическое расположение переправы быстро превратило ее в важный торговый узел – здесь перевозили скот и зерно к Черному морю, ловили рыбу в днепровских лиманах. Со временем переправа стала полноценной пристанью для судов – так родилась вторая часть названия.

В 1786 году здесь уже проживало 208 человек, занимавшихся земледелием, рыбалкой и судостроением. К концу XIX века возникли земская пристань, почтовая станция и мореходная школа.

А в 1902 году Голая Пристань вошла в мировую историю: в здании нынешнего горсовета заработала одна из первых радиостанций в мире по системе Александра Попова. Она обеспечивала связь с Херсоном и кораблями в Черном море.

Курорт среди плавней

Голая Пристань – это не просто маленький город на карте, а официальный курорт с 1997 года. Вокруг него простираются Днепровские плавни: острова, степные озера, солончаки и камыши.

Соляное озеро протяженностью около километра хранит в себе целебные илово-сапропелевые грязи, эффективные при заболеваниях суставов, кожи и опорно-двигательного аппарата. Бобровое озеро – настоящий рай для орнитологов: здесь обитает до 80 видов птиц. А остров Белогрудов, отрезанный от города 500 метрами воды и доступный только на лодке, привлекает тех, кто ищет настоящую тишину.

Пейзаж Голой Пристани из реки Чайка

Климат здесь мягкий и солнечный – от 2000 до 2700 часов солнца в год, купальный сезон длится три с половиной месяца. Санаторий "Гопры", основанный еще в 1889 году, специализируется на лечении с помощью местных грязей и минеральных вод.

Город имел и свои гастрономические изюминки. Местные традиции включают приготовление арбузного меда – уникального продукта из сладких бахчевых культур, выращиваемых на юге Херсона.

Набережная в Голой Пристани

Война, оккупация и сопротивление

27 февраля 2022 года Голая Пристань оказалась под российской оккупацией. С тех пор город живет в далеких от курортных условиях.

По состоянию на февраль 2026 года оно остается временно оккупированным. В городе осталось около 1,5 тысячи жителей — те, кто не смог или не захотел эвакуироваться. Они сталкиваются с ограниченным доступом к услугам без паспортов РФ, разрушенной инфраструктурой, перебоями с водой и электричеством.

Кроме военных разрушений, город пострадал от катастрофического наводнения после подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года — затопление нанесло дополнительный удар по и без того истощенной общине.

