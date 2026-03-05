Не надо будет ни удобрять, ни полоть: секрет американцев, что нужно посадить вместе на огороде

При такой схеме посадки растения помогают друг другу и практически не нуждаются в уходе

Кукуруза, фасоль и тыква — это не просто овощи, это легендарные "Три сестры". Так же называется и проверенный временем метод огородничества от коренных американцев, позволяющий выращивать все три культуры вместе в одном процветающем, устойчивом саду.

На протяжении веков ирокезы и чероки культивировали это трио, потому что каждое растение поддерживает другие: кукуруза служит естественной опорой для вьющейся фасоли, фасоль обогащает почву азотом, а тыква разрастается по земле, подавляя сорняки и сохраняя влагу. Результат? Продуктивный, не требующий особого ухода огород, улучшающий здоровье почвы и дающий сбалансированный урожай — и все это с одного места посадки.

Метод "Три сестры" — это пример идеальной совместной посадки, когда три растения растут в симбиозе, отпугивая вредителей, спасаясь от сорняков, обогащая почву и поддерживая друг друга.

Пример, как может выглядеть такой огород. Фото: reddit.com

Вместо посадки отдельных рядов одного вида овощей, этот метод смешанной посадки способствует биоразнообразию, что имеет множество преимуществ — от привлечения опылителей до обогащения почвы питательными веществами вместо её истощения.

Важно: фасоль для "Трех сестер" выбираем вьющуюся , чтобы кукуруза была для нее опорой. Например, хороший сорт такой фасоли — Блаухильда (фиолетового цвета), а также Матильда или Гирлянда.

