Війна спустошила місто: скільки людей зараз живе у Херсоні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сотні тисяч мешканців залишили рідне місто
Станом на 2026 рік у Херсоні мешкає більш ніж у чотири рази менше людей, ніж до початку повномасштабної війни. Проте назвати точну кількість населення станом на сьогодні поки що неможливо з низки причин.
Що потрібно знати:
- Населення за чотири роки різко скоротилося
- Постійно продовжується евакуація з небезпечних районів, включаючи прибережні території
- Багато жителів самостійно переїжджають до інших регіонів
Про це "Телеграфу" розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у матеріалі: "Росіяни стали стріляти втричі частіше — голова Херсона про те, як живе місто, і чого він чекає після перемоги" .
За нашими даними, зараз у самому місті проживає понад 63 тисячі людей. У громаді – понад 75 тисяч. До початку повномасштабного вторгнення в Херсонській громаді проживало 323 тисячі осіб.
Водночас Шанько додає, що на сьогоднішній день назвати точну кількість людей неможливо, оскільки постійно продовжується евакуація людей із небезпечних районів. Зокрема, з прибережних районів міста, у тому числі Острови, та населених пунктів, які постійно перебувають під ворожим вогнем – Антонівка, Камишани та інші.
Є постійна міграція людей. Більшість виїжджають самостійно до інших регіонів, інші тимчасово переїжджають у відносно безпечніші райони Херсона.
Скільки людей проживали в Херсоні станом на 1 січня 2022 року:
- 275 529 осіб постійних мешканців – це люди, які були офіційно зареєстровані (прописані) до Херсона на 1 січня 2022 року.
- 279 131 — фактична кількість людей, які фізично перебували в місті на той момент, включаючи тих, хто проживав тимчасово (без реєстрації).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наприкінці січня 2026 року російські військові відійшли з частини позицій на Херсонському напрямку — з Олексіївського острова поблизу Олешок.