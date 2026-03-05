Війна спустошила місто: скільки людей зараз живе у Херсоні

Сотні тисяч мешканців залишили рідне місто

Станом на 2026 рік у Херсоні мешкає більш ніж у чотири рази менше людей, ніж до початку повномасштабної війни. Проте назвати точну кількість населення станом на сьогодні поки що неможливо з низки причин.

Що потрібно знати:

Населення за чотири роки різко скоротилося

Постійно продовжується евакуація з небезпечних районів, включаючи прибережні території

Багато жителів самостійно переїжджають до інших регіонів

Про це "Телеграфу" розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у матеріалі: "Росіяни стали стріляти втричі частіше — голова Херсона про те, як живе місто, і чого він чекає після перемоги" .

За нашими даними, зараз у самому місті проживає понад 63 тисячі людей. У громаді – понад 75 тисяч. До початку повномасштабного вторгнення в Херсонській громаді проживало 323 тисячі осіб. сказав він.

Водночас Шанько додає, що на сьогоднішній день назвати точну кількість людей неможливо, оскільки постійно продовжується евакуація людей із небезпечних районів. Зокрема, з прибережних районів міста, у тому числі Острови, та населених пунктів, які постійно перебувають під ворожим вогнем – Антонівка, Камишани та інші.

Є постійна міграція людей. Більшість виїжджають самостійно до інших регіонів, інші тимчасово переїжджають у відносно безпечніші райони Херсона. зазначив співрозмовник.

Ярослав Шанько/Facebook-сторінка

Скільки людей проживали в Херсоні станом на 1 січня 2022 року:

275 529 осіб постійних мешканців – це люди, які були офіційно зареєстровані (прописані) до Херсона на 1 січня 2022 року.

279 131 — фактична кількість людей, які фізично перебували в місті на той момент, включаючи тих, хто проживав тимчасово (без реєстрації).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наприкінці січня 2026 року російські військові відійшли з частини позицій на Херсонському напрямку — з Олексіївського острова поблизу Олешок.