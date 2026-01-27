Россияне сбежали с важного острова под Херсоном. Почему и где теперь их позиции (карта)

Уход россиян может свидетельствовать об изменении тактики

Российские военные отошли с части позиций на Херсонском направлении – с Алексеевского острова близ Олешек. Это произошло в результате действий сил обороны Украины.

Что нужно знать:

Остров использовали как плацдарм для штурмов украинских позиций у Антоновского моста

Украинские силы имели тактическое преимущество через высший берег и постоянно поражали позиции РФ

Отступление свидетельствует о возможном отказе россиян от идеи масштабной десантной операции на Херсонском направлении

Представитель ОК "Юг" Владислав Волошин в комментарии "Телеграфу" отметил, что согласно данным разведки у россиян было крайне низкое морально-психологическое состояние. Он подчеркнул, что на этой территории располагались точки, откуда россияне штурмовали украинские позиции.

"Наши позиции находятся возле Антоновского моста. Их позиции находятся в Олешках и не только. Они пытаются штурмовать наши позиции возле Антоновских мостов. Поэтому они и пытаются подходить туда к этим позициям и они стремились удержаться на Алексеевском острове. Однако украинские силы наносили удары и россияне вынуждены были отступить", — резюмирует спикер и подчеркивает работу морской пехоты на этом участке боевого столкновения. Отметим, от основной части левобережья остров отделен рекой Конка. На карте он — серая зона.

Алексеевский остров возле Олешек на карте

Российские военные сейчас активно обустраивают позиции на левом берегу Днепра, говорит Волошин, они минуют побережье и проливы, а между позициями даже копают тоннели, пытаясь укрыться от украинских дронов.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии для "Телеграфа" отметил, что Алексеевский остров также был постоянно под поражением артиллерии, ведь берег, на котором расположены украинские силы выше, поэтому Силы обороны имели преимущество. "Это в первую очередь давало нам достаточно серьезные тактические возможности, чтобы снизить до минимума сценарий возможности широкомасштабной десантной операции. Остров находится возле Олешек, а это ключевой пункт российского присутствия в Херсонской области", — отметил он.

Снегирев также отметил, что наблюдается передислокация личного состава из Херсонского на Запорожское направление, что свидетельствует об отсутствии оперативных резервов оккупантов на этом участке фронта.

Подобные действия оккупантов свидетельствуют об отказе в проведении широкомасштабной десантной операции на Херсонском направлении и об отсутствии оперативных резервов российской оккупационной армии на Запорожском направлении. Это свидетельство того, что Российская Федерация пытается использовать время в сам период переговорного процесса для усиления военного давления на украинскую сторону. Соответственно, снимая резервы с одного направления, второстепенно опрокидывая их на направление потенциального наступления, они создают дополнительные в первую очередь политические элементы и рычаги влияния на украинскую сторону. Дмитрий Снегирев, военный эксперт

