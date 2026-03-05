Почти 600 грн экономии: у "Сильпо" обвалили цены на популярные товары

Вы успеваете попасть на акции

Магазин "Сильпо" продолжает радовать покупателей выгодными предложениями, предлагая значительные скидки на широкий ассортимент товаров от деликатесов до средств гигиены. На этой неделе дисконт на популярные позиции составляет 50%.

"Телеграф", ссылаясь на данные с сайта "Сильпо", подготовил список из 10 акционных товаров. Их следует приобрести по выгодной цене.

Список 10 акционных товаров в "Сильпо" с ценами и размером скидки

Семга "Премия" слабосоленая (180 г) — 199 грн (старая цена 359 грн, скидка -45% )

— (старая цена 359 грн, скидка ) Сардельки "Глобино Мортадельки" (600 г) — 119,4 грн (скидка -45% )

— (скидка ) Сыр "Бри Дижон" 60% (200 г) — 99,8 грн (старая цена 179,8 грн, скидка -44% )

— (старая цена 179,8 грн, скидка ) Йогурт Feels good по-гречески 3% (1 кг) — 89,9 грн (старая цена 159 грн, скидка -43% )

— (старая цена 159 грн, скидка ) Молоко "Крестьянское" особое 2,5% (950 г) — 39,99 грн (старая цена 69,99 грн, скидка -43% )

— (старая цена 69,99 грн, скидка ) Салфетки косметические Ruta "Палитра" (80 шт) — 39,99 грн (старая цена 76,99 грн, скидка -48% )

— (старая цена 76,99 грн, скидка ) Смесь овощей "Премия" заморожена (400 г) — 39,9 грн (старая цена 73,49 грн, скидка -46% )

— (старая цена 73,49 грн, скидка ) Мыло жидкое Galax "Черная орхидея" (500 г) — 29,99 грн (старая цена 54,99 грн, скидка -45% )

— (старая цена 54,99 грн, скидка ) Сушки БКК мини (250 г) — 24,99 грн (старая цена 43,49 грн, скидка -43% )

— (старая цена 43,49 грн, скидка ) Чай Yogoda облепиховый концентрат (50 г) — 17,99 грн (старая цена 35,69 грн, скидка -50% )

