Трамп объявил об операции против Ирана и призвал его жителей захватить власть

Американский лидер решительно настроен свергнуть террористический режим в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана. Ее цель, сказал он, – защитить американцев.

Что нужно знать:

Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану

Под удар, по данным иранских СМИ, попали министерства разведки и обороны, резиденция Хаменеи и т.д.

Моссад призывает иранцев помочь "вернуть Иран к его славным дням"

Об этом Трамп заявил в видео, опубликованном в своей соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что деятельность Ирана угрожает США.

Наша цель – защитить американский народ, устранив неизбежные угрозы со стороны иранского режима, жестокой группы очень жестоких, ужасных людей. Его угрожающая деятельность напрямую угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам во всем мире, – сказал Трамп.

Глава США добавил, что Иран 47 лет противостоял Америке, устраивая массовые убийства и кровопролития.

В течение 47 лет иранский режим скандировал "Смерть Америке" и вел бесконечную кампанию кровопролития и массовых убийств, направленных против Соединенных Штатов, наших войск и невинных людей во многих странах, – сказал он.

Вспомнив прошлые эпизоды враждебности Ирана, Трамп перешел к недавним. По его словам, в последние годы представители режима продолжали совершать бесчисленные нападения на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке, а также на американские военные и торговые суда в международных морских путях.

Это был массовый террор, и мы больше не будем этого терпеть. От Ливана до Йемена и от Сирии в Ирак режим вооружал, тренировал и финансировал террористические группировки, которые заливали землю кровью, Дональд Трамп

Он напомнил, что именно союзник Ирана "ХАМАС" атаковал Израиль, убив более 1000 невинных людей, среди которых 46 американцев, и взяв в заложники 12 наших граждан. Это была жестокость, которой мир до этого не видел.

Иран является самым большим в мире спонсором терроризма. Недавно убил десятки тысяч своих граждан на улицах во время протестов, добавил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что США не допустят, чтобы террористический режим Тегерана получил ядерное оружие. Именно поэтому, летом прошлого года, Штаты уничтожили ядерную программу режима в Фордоу, Натанге и Исфахани и предупредили, чтобы Иран не восстанавливал их.

Однако режим попытался возобновить свою ядерную программу и продолжить разработку дальнобойных ракет. Теперь, добавляет Трамп, они "могут угрожать нашим добрым друзьям и союзникам в Европе, нашим войскам, дислоцированным за границей, и вскоре могут достичь американской родины".

По этим причинам вооруженные силы Соединенных Штатов проводят масштабную и непрерывную операцию, чтобы предотвратить угрозу со стороны этой очень злой, радикальной диктатуры для Америки и наших основных интересов национальной безопасности. Мы уничтожим их ракеты и разрушим их ракетную промышленность. Она будет полностью, повторяю, уничтожена, Дональд Трамп

Также, добавил он, будет уничтожен флот Ирана. США обеспечат, чтобы Иран не получил ядерного оружия.

Он также призвал военных и полицию Ирана сложить оружие. В ответ он пообещал им справедливое поведение и определенный иммунитет.

Не выходите из дома. На улице очень опасно. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, захватите власть. Она будет вашей. Это, вероятно, будет ваша единственная возможность за много поколений. На протяжении многих лет вы просили помощи у Америки, но никогда ее не получали. Ни один президент не был готов сделать то, что я готов сделать сегодня вечером. Теперь у вас есть президент, дающий вам то, чего вы хотите Дональд Трамп

Напомним, ранее главный раввин Украины Моше Реувен Асман рассказал "Телеграфу", почему он молится, чтобы США атаковали Иран.