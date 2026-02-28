Путин не ограничится Донбассом: что станет переломным моментом после перемирия

Российское руководство пытается решить свои задачи "чужими руками"

Руководство РФ будет продолжать имитацию переговорного процесса относительно прекращения войны в Украине. В то же время, они усилят давление на США, чтобы те добились выведения украинской армии из Донецкой области.

Кремль ждет ошибок и проявления слабости со стороны западных партнеров Украины. Об этом правозащитник и член оппозиционной российской платформы при ПАСЕ Марк Фейгин рассказал в подкасте Натальи Мосейчук.

Что нужно знать:

Глава России не уступит в территориальных вопросах в войне с Украиной

Кремль рассчитывает, что президент США дожмет Киев за столом переговоров

Путин стремится получить без боя всю Донецкую область

Какие замыслы есть у Кремля

"Ну я думаю, что они продолжат пока изображать переговоры, но в то же время будут пытаться давить на Трампа, чтобы тот, в свою очередь, давил на Украину, чтобы она приняла промежуточное требование вывести украинские войска из Донецкой области. И Кремль в ответ на это дает какие-то гарантии. Пока звучит так, что сначала выполните первую часть сделки", – пояснил Фейгин.

Что заставит Путина возобновить боевые действия

Он отметил, что глава Кремля Владимир Путин хочет без боя получить всю Донецкую область. А дальше он будет действовать по обстановке.

"Если он увидит слабость Запада, его нерешительность. То есть, грубо говоря, если в этот момент не будут введены иностранные войска на территорию Украины, он возобновит боевые действия", — подчеркнул Фейгин.

По его словам, это может быть в Запорожской или Херсонской области. Правда, на Херсонщине у российской армии есть существенная преграда в виде Днепра.

"А в Запорожской — просто двигаться на Запорожье, чтобы обойти правый берег. Он возобновит войну. Поводы найдутся. За это даже не волнуйтесь. Они скажут, что на них напали или что-то подобное. Он останавливаться не собирается", — подчеркнул Фейгин.

