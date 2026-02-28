"Несите банку огурцов". Как украинцы в Дубае реагируют на удары Ирана

Иранская армия атаковала военные базы Штатов

В результате начала военной операции США и Израиля против Ирана, были атакованы и ряд других стран. Однако взрывы в Дубае, ОАЭ, не сильно испугали украинцев.

"Телеграф" расскажет, как они реагируют на атаку Ирана. Заметим, что, по последним данным, иранская армия запустила баллистические ракеты по соседним странам, где есть военные базы США.

Таким образом, взрывы прогремели и в Дубае, где в настоящее время находится немало украинцев. Однако их реакция уже удивляет сеть. Ведь кое-кто задавал практические вопросы типа: закрыли ли воздушное пространство, нужно ли собирать тревожный чемоданчик. Были и те, кто в шутку вспоминал начало полномасштабной войны в Украине, когда в городах формировали ТРО, граждане собственноручно держали блокпосты против россиян. Некоторые вспомнили мем о сбивании дронов банками с консервацией.

Иран и Дубай на карте

Украинцы в Дубае пишут:

Пора готовить тревожный чемоданчик?

Подскажите, небо закрыли или нет?

Я готова отбивать атаки (женщина держит в руках банку огурцов)

ТРО Дубая, вы готовы? Как раньше, на Оболони всем выдавали для обороны.

Только у украинцев такая реакция на ситуацию.

Банку огурцов несите, буду их сбивать.

В паркинг по привычке спустилась.

Что предшествовало

В ночь на 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Войска нанесли удары по Тегерану и другим городам. В ответ Иран начал обстрел не только Израиля, но и находящихся в соседних городах военных баз США.

Взрывы и тревоги зафиксированы в Израиле, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Абу-Даби и Дубае. В ряде стран Персидского залива закрыто воздушное пространство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный конфликт между Пакистаном и Афганистаном обострился. Были нанесены воздушные удары по обеим странам.