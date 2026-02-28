Атака на Іран може оголити українське ППО: експерт попередив про наслідки

Бойові дії на іншому кінці світу можуть залишити Україну без ракет до ППО

Сьогоднішня атака США на Іран може залишити українську протиповітряну оборону без ракет. При чому це може статись дуже скоро, бо запаси і без того критично малі.

"Телеграф" поговорив з політичним експертом і політтехнологом Олексієм Голобуцьким і з'ясував, які висновки з нього може зробити Росія і що потрібно робити Україні вже зараз.

Що потрібно знати:

Ізраїль та США завдали масованих ударів по Ірану

Наслідки можуть вплинути на безпеку України

Дуже скоро може постати питання ракет для систем ППО

Ракет стає менше — і не тільки у нас

Financial Times пише, що США та Ізраїль уже витратили значну частину зенітних ракет під час попередніх ударів. Іран відповів, і навантаження на і без того виснажені запаси зросло ще більше.

Поповнити їх швидко не вийде: виробничі потужності не розраховані на такий темп споживання. Для України це означає конкретну річ: менше ракет у Заходу — менше шансів отримати їх для власного захисту.

Трамп робить речі, які не озвучує вголос — і це вже відчуває Україна

Голобуцький каже прямо: є межа тиску на Росію, яку Вашингтон для себе визначив, і вона не завжди збігається з тим, що потрібно Україні.

"Своєї зброї немає, власного виробництва критично бракує, розвіддані — американські. Це не нова проблема, але нова ситуація з Іраном робить її ще гострішою", — зазначив Голобуцький.

Олексій Голобуцький

Експерт наголошує: ця війна на Близькому Сході була передбачувана. Аналітики — і українські, і європейські — мали це розуміти ще місяць-два тому.

"Ця війна вже була очевидна десь місяць назад, і військові аналітики повинні були це розуміти, шукати нові шляхи, де нам взяти ракети. Мали б розробити стратегію накопичення цих ракет, співпрацювати з іншими постачальниками — от японці нібито вже знаходяться в такому стані, в них є заводи по виробленню ракет. І в принципі, там тільки від того, чи буде Америка, вони готові продавати нам ракети", — пояснює він.

Японський варіант — це не фантастика. Токіо поступово знімає обмеження на експорт зброї, і переговори з постачання вже, за деякими даними, ведуться. Але це процес не на тижні.

Тож якщо американська операція проти Ірану затягнеться, ресурси розтягнуться — Росія отримає сигнал, що Захід перевантажений і не може повноцінно допомагати Україні одночасно на двох напрямках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Іран вдарив по кількох країнах у відповідь на атаку США та Ізраїлю. Під атакою перебували американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та Йорданії.