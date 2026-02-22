Минимальная пенсия — более 4000 грн: кто получит новые суммы в марте

Выплаты возрастут на 12,1%

В марте в Украине состоится индексация пенсий. Вместе с общим повышением некоторым лицам предусмотрена доплата — таким образом будут проиндексированы минимальные пенсии для наиболее пожилых пенсионеров.

Речь о выплатах, которые зависят от возраста и предназначаются для пенсионеров старше 70 лет. Как рассказал министр соцполитики Денис Улютин в интервью РБК-Украина, эти выплаты установлены предыдущими решениями правительства.

Для пенсионеров, достигших 70 лет, устанавливается минимальная пенсионная выплата — 4050 грн. То есть вырастет на 437 грн от предыдущей (3 613 грн). Для преодолевших рубеж в 80 лет — минимальная пенсионная выплата установлена — 4213 грн (ранее —3 758 грн). Плюс после индексации составляет 455 грн.

Если пенсионер ВПЛ не получает пенсию

В случае, если пенсионер не прошел идентификацию и не получает пенсию, его выплаты все равно индексируются. При возобновлении пенсии, пенсионер получит сразу всю сумму с индексацией включительно.

