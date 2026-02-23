Будущая пенсия под угрозой? Эксперт назвал главные ошибки молодых украинцев

Есть три вещи, которые обеспечат достойные выплаты в старости

Молодые украинцы должны позаботиться о том, чтобы их пенсия в преклонном возрасте была достойной. Об этом нужно думать уже с двадцати лет. Во-первых, нельзя соглашаться на зарплату "в конверте".

Об этом "Телеграфу" рассказал Виктор Богданов, пенсионный эксперт и автор издания "На пенсии". По его словам, работодатель должен платить страховые взносы в полном объеме.

"Первое — это обязательная уплата страховых взносов в Пенсионный фонд. И во-вторых — достойная заработная плата, чтобы она была больше, чем средняя зарплата по Украине. Тогда коэффициент зарплаты будет больше единицы, и соответственно пенсия", — пояснил он.

Эксперт добавил, что важной составляющей пенсии являются накопления. Когда заработает накопительная пенсионная система – обязательная или добровольная – следует ею воспользоваться. Потому что рассчитывать только на государство, по мнению Богданова, рискованно.

"Надо думать самому о том, как будет на пенсии финансироваться жизнь", — подытожил он.

