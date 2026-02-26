Почему некоторые пенсии не вырастут в марте? Разъяснения по выплатам

Им уже пересмотрели выплаты в начале года

Украинским пенсионерам проведут индексацию выплат с 1 марта. Однако некоторые останутся с теми же выплатами, что и раньше.

Кто именно попадет в эту категорию и почему государство решило обойти их стороной, объяснил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Он отметил, что выплаты, которые уже соответствуют прожиточному минимуму для нетрудоспособных или достигли максимального уровня (10 прожиточных минимумов), повышению не подлежат. Это связано с тем, что их размеры уже были пересмотрены с 1 января 2026 года после увеличения прожиточного минимума.

Кто еще не получит доплаты с марта

Кроме того, индексация не коснется еще нескольких категорий. По словам министра, без изменений останутся пенсии тех, кто уже получает минимальный гарантированный уровень для наиболее уязвимых групп населения. Отдельно останутся без доплат прокуроры и судьи в отставке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мартовская индексация в Украине составит 12,1%. Мы посчитали, сколько доплаты получат пенсионеры, выплаты которых не превышают 3-4 тысяч.