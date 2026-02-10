Даже не год? Сколько времени понадобится Украине, чтобы восстановить энергетику

Многое зависит не только от состояния объекта

Сколько времени нужно Украине на восстановление генерационных мощностей после атак России точно никто не сможет сказать. Однако это не полгода или несколько месяцев точно.

Об этом Сергей Нагорняк, народный депутат Украины, председатель подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, рассказал "Телеграфу" в материале "Почему энергетики не ремонтируют, а только "ставят латки": нардеп ответил".

Что нужно знать:

Для восстановления подстанций и генерирующих мощностей нужно разное время

Некоторые объекты уже восстанавливают два года и работы продолжаются

По словам Нагорняка, фактически каждая подстанция или генерационная мощность "Укрэнерго" требует разного времени, чтобы восстановиться до довоенного состояния.

"Если каждая отдельная бригада будет работать на каждой подстанции, нужен, я думаю, не менее года времени", — говорит нардеп.

Он добавляет, что считать следует с момента, когда будут заключены соглашения на проектирование, а дальше компания заключит договор с подрядными организациями, которые будут заниматься реконструкцией подстанции "Укрэнерго". С момента, когда они зайдут на подстанцию, им нужно где-то до года.

Если же говорить о поколениях, то для каждого объекта свое время и свой сценарий. К примеру, Днепровскую ГЭС-2 до сих пор ремонтируют от массированного удара баллистикой в 2023 году. То есть, прошло уже два года, а полностью восстановить ее так и не удалось. Но сейчас она ремонтируется уже с учетом систем пассивной защиты железобетонной.

