США поняли, что Путин врал об "атаке", а Лукашенко рассказал новую выдумку

Кремлю не удалось очернить Украину заявлениями о якобы атаке на Валдай

Центральное разведывательное агентство (ЦРУ) США не подтвердило атаку дронов на резиденцию главы России Владимира Путина в Валдае. В то же время, лидер Беларуси Александр Лукашенко, комментируя это событие, вспомнил странную историю.

Что нужно знать:

ЦРУ назвали цель, которую атаковали БПЛА в ночь на 29 декабря в России

Трамп перепостил статью с заголовком, что "Путин плюнул в лицо США"

Лукашенко вспомнил, как "уберег" главу Кремля от "очередного покушения"

Как пишет The Wall Street Journal, ЦРУ не подтвердили налет украинских дронов на резиденцию Путина в Валдае. Несмотря на усердную пропаганду Кремля, в США все же назвали основную цель удара.

Ею оказались военные объекты в Новгородской области России. В этом же регионе находится и резиденция Путина. Однако цель атаки БПЛА была не вблизи нее, пишет издание. То есть выходит, что Путин и Кремль в очередной раз соврали, пытаясь очернить Украину. Москва утверждала, что резиденцию атаковало более 90 дронов и их все "успешно сбило" ПВО.

Интересно, что Трамп перепостил себе статью New York Post об "ударе" по Валдаю, скопировав заглавие материала: "Путину предложили мир, но он плюнул Америке в лицо".

Сообщение Трампа по удару по Валдаю

Как Лукашенко прокомментировал "атаку" на Валдай

Отвечая на вопросы журналистов, Лукашенко намекнул, что Украина "безжалостна и безумна" в своих атаках. По его словам, еще в 2023 году он якобы предупреждал Путина об угрозе со стороны Киева. Правда, тогда речь шла о "покушении" во время саммита БРИКС в ЮАР.

Лукашенко говорит, что у него "были" данные разведки о теракте. В результате на саммит улетел глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня ночью я подумал о том, что… Вспомнил разговор с Путиным. По-моему, это было перед БРИКС в Южной Африке. Чемодан собирает. Я говорю: "Ты куда?" — "Да ты что, не знаешь? У нас БРИКС" (ответил Путин. — Ред.)". Говорю: "Ты что, собрался туда лететь?" Такой дружеский, братский разговор. Старшему брату: "Ты собрался туда лететь?" — "Ну вот, просили, меня там ждут". Я говорю: "Ты что! Война идет!" — "Ну, они ведь не настолько безумные". Я говорю: "И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!" Полетел тогда Лавров. Может быть, не потому, что я нажал. Но я ему высказал свое мнение", — заявил белорусский президент.

