Политический шаг или действенные ограничения? Какой эффект будут иметь санкции против Лукашенко

Украине необходимо дать юридическую оценку действиям белорусского режима во время нападения России

Введенные Украиной персональные санкции против руководителя Беларуси Александра Лукашенко носят информационно-политический характер. Практический эффект от них, вероятно, будет носить ограниченный характер и вряд ли повлияет на позиции самопровозглашенного президента РБ.

Однако юридическое закрепление Украиной соучастия белорусского режима в агрессии РФ дало бы возможность начать процесс привлечения его руководителей к персональной уголовной ответственности. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал оппозиционный беларусский общественный деятель и политолог Дмитрий Болкунец.

Что нужно знать:

Украина ввела персональные санкции против Лукашенко за содействие агрессии РФ

Эффект от санкций будет иметь ограниченное влияние на режим

Устойчивый мир невозможен без оценки роли Беларуси в войне

Опасны ли для Лукашенко санкции Украины

"Санкции, введенные Украиной в отношении Александра Лукашенко, носят прежде информационно-политический характер. Это шаг, направленный на размещение четких акцентов. Киев публично и юридически фиксирует свою позицию относительно роли Лукашенко в войне. При этом практический эффект этих мер, вероятно, будет ограниченным. У Лукашенко как физического лица нет финансовых активов или хозяйственных интересов в Украине, которые можно было бы заморозить или заблокировать. В этом смысле санкции имеют скорее морально-политическое значение, чем экономическое", — отметил Болкунец.

Однако, по его словам, дальнейшее развитие ситуации может придать этим событиям иной масштаб. Существенным шагом могло бы стать открытие уголовного производства на территории Украины по фактам соучастия Лукашенко в агрессии о предоставлении территории, инфраструктуры и других форм содействия военным действиям против Украины.

"Юридическая квалификация таких действий изменила бы рамку обсуждения. Речь шла бы уже не только о санкционной политике, но и о персональной уголовной ответственности. В случае открытия уголовного процесса важно объявление гонорара (например 10 млн евро) за задержание человека и доставку в суд", — пояснил политолог.

Дмитрий Болкунец. Фото DELFI

Юридическая оценка действий КГБ и ФСБ

"Кроме того, важным элементом стратегической позиции Украины могло стать официальное признание Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и Федеральная служба безопасности Российской Федерации террористическими организациями на национальном уровне", — отметил Болкунец.

По его мнению, такой шаг имел бы прежде всего политико-правовой эффект. Он зафиксировал бы оценку роли этих структур в гибридных и военных действиях против Украины и других стран.

"По этому вопросу уже существует общественная инициатива. Соответствующая петиция поддержана рядом международных деятелей, в частности, лауреатами Нобелевской премии, с призывом к политикам дать правовую оценку действиям этих структур. Как государство, пострадавшее от агрессии, Украина имеет моральное и юридическое право формировать собственную доктрину реагирования. Признание КГБ и ФСБ террористическими организациями и вопрос исторической памяти, стратегической безопасности и долгосрочного позиционирования страны на международной арене", — подчеркнул эксперт.

Определение роли Беларуси в российско-украинской войне

Он добавил, что устойчивый мир невозможен без учета роли Беларуси, которая была вовлечена в конфликт через предоставление своей территории и инфраструктуры. Поэтому при обсуждении любого будущего мирного соглашения важно, чтобы Беларусь фигурировала в нем как отдельный элемент договоренностей.

"Мирный документ должен содержать чётко зафиксированные положения, касающиеся обязательств Беларуси, гарантий неиспользования её территории в военных целях, выводе ядерного оружия и механизмов международного контроля. Без институционального закрепления этих пунктов говорить о прочной архитектуре безопасности в регионе будет затруднительно", — подчеркнул Болкунец.

Дмитрий Болкунец

