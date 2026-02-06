Лукашенко принесли снюс на совещании: заявляет, что не курит и не пьет, но есть большой нюанс

Президент затронул вопросы здоровья молодежи, но о своих привычках не рассказал

Главе Беларуси Александру Лукашенко прямо во время рабочего совещания принесли банку снюса. Он покрутил ее в руках и попытался открыть, но пробовать не стал, по крайней мере, на камеру.

Что нужно знать:

Снюс белорусскому главе принес премьер-министр Александр Турчин

Лукашенко позиционирует себя против курения и алкоголя, но есть обратные факты

В СМИ публиковали фото Лукашенко с рюмками с алкоголем

Курьезный момент произошел 6 февраля во Дворце Независимости, где проходило совещание Лукашенко с руководством Совета Министров. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин поставил на стол перед лидером снюс.

Снюс — это вид бездымного табачного изделия, представляющий собой измельченный увлажненный табак, который помещают между губой и десной для поступления никотина через слизистую.

"И что, под язык кладешь?", — спросил Лукашенко и Турчин ответил, что таким образом организм получит долю никотина.

Лукашенко против курения и алкоголя, но не без исключений

Сам Александр Лукашенко утверждает, что он якобы категорически против курения и алкоголя. Так, например, в ходе совещания 6 февраля он обсудил с руководством Совета Министров проект закона об ужесточении лицензирования торговли электронными сигаретами и смесями для них. По словам Лукашенко, рост популярности электронных сигарет среди молодежи вызывает тревогу медиков, и вопрос требует взвешенного подхода.

"Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как и в алкоголе. Поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Послушаем и примем соответствующее решение, — сказал Александр Лукашенко. — Самое главное — я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение — это ужас. Ну выпил там 100 грамм… Кто не пьет? Пьют. А курить — гробить свое здоровье, когда медики уже точно знают, что рак легкого — первопричина — это курение. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение", — сказал Лукашенко на совещании.

Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Согласно информации из СМИ, в прошлом Лукашенко выпивал с российским президентом Борисом Ельциным, казахским лидером Назарбаевым, а во время визита в Грузию в 2018 году не обходился без коньяка и вина. Также известно, что белорусский лидер участвовал в создании водки "Президент" на заводе "Минск-Кристалл", которая производится по специальному заказу главы государства.

Также, например, в июле 2025 года заместитель спецпосланника США по Украине Джон Коул рассказал об особенностях переговоров с лидером Беларуси, по итогу которых на свободу вышла группа политзаключенных. Переговоры тогда сопровождались застольем, во время которого Коул угостился двумя рюмками водки "Президент", преподнесенной Александром Лукашенко. Он говорил, что "звучали тосты и было весело".

Александр Лукашенко. Фото: UDF

Александр Лукашенко в усадьбе «Коробчицы» под Гродно. Фото: CTV

Старший и младший Лукашенко пьют вино во время визита в Китай, 2017 год. Фото: Reuters

Лукашенко во время «рабочего обеда» в Грузии в 2018 году. Фото: UDF

Лукашенко в Грузии. Фото: UDF

Александр Лукашенко и бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Лукашенко абсурдно высказался о вооруженной агрессии России против Украины.