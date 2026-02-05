У россиян на фронте массово упал Starlink: как обезопасить ВСУ от подобного сбоя

Украинцам нужно обязательно верифицировать терминалы

У россиян на фронте возникли проблемы со Starlink. Военкоры РФ жалуются на массированное отключение и отсутствие связи.

Что нужно знать:

Украинцы и военные должны верифицировать собственные Starlink

Официально перебои у россиян с терминалами не подтверждали

Верифицировать Starlink можно через "Дію" или ЦНАП с 3 февраля

Как отметил советник по вопросам повышения использования БПЛА на фронте Сергей Стерненко, первые сбои были зафиксированы еще вечером 4 февраля. Пока многие российские каналы публикуют данные о проблемах со Starlink. Официально ни Украина, ни Россия, ни компания SpaceX не комментировали эту ситуацию.

"Если это действительно так, то украинская армия вернет себе преимущество в связи, а у врага будет ряд проблем с управлением войсками на тактическом уровне", — пишет Стерненко.

У россиян проблемы со Starlink

У россиян проблемы со Starlink

У россиян проблемы со Starlink

В течение ночи россияне пытались перезапустить Starlink, однако у них не получилось, пишет телеграм-канал "Скадовский защитник".

Напомним, что в Минцифры и Минобороны призвали украинцев как можно быстрее зарегистрировать Starlink для этого нужно пройти верификации платежных терминалов через ЦНАП или приложение "Дія". Ведь скоро доступ к сети будут иметь только зарегистрированные терминалы. Подтвердить регистрацию терминалов можно уже с 3 февраля. Подробный порядок действий и требования к верификации обнародованы в официальной инфографике ведомства.

Как верифицировать Starlink

Военным с личным Starlink для связи и интернета тоже нужно его верифицировать.

Что делать:

Найти номер Starlink (Serial/Dish ID).

Передать этот номер ответственному в своем подразделении.

Ответственный внесет номер в систему DELTA в "белый список".

Важно знать:

не нужно передавать личные данные

не нужно ставить Starlink "на баланс"

не нужно передавать доступ к аккаунту

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Минобороны в течение нескольких часов связалась со SpaceX и предложило варианты решения проблемы. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл и Илон Маск быстро отреагировали.