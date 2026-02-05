У россиян на фронте массово упал Starlink: как обезопасить ВСУ от подобного сбоя
Украинцам нужно обязательно верифицировать терминалы
У россиян на фронте возникли проблемы со Starlink. Военкоры РФ жалуются на массированное отключение и отсутствие связи.
Что нужно знать:
- Украинцы и военные должны верифицировать собственные Starlink
- Официально перебои у россиян с терминалами не подтверждали
- Верифицировать Starlink можно через "Дію" или ЦНАП с 3 февраля
Как отметил советник по вопросам повышения использования БПЛА на фронте Сергей Стерненко, первые сбои были зафиксированы еще вечером 4 февраля. Пока многие российские каналы публикуют данные о проблемах со Starlink. Официально ни Украина, ни Россия, ни компания SpaceX не комментировали эту ситуацию.
"Если это действительно так, то украинская армия вернет себе преимущество в связи, а у врага будет ряд проблем с управлением войсками на тактическом уровне", — пишет Стерненко.
В течение ночи россияне пытались перезапустить Starlink, однако у них не получилось, пишет телеграм-канал "Скадовский защитник".
Напомним, что в Минцифры и Минобороны призвали украинцев как можно быстрее зарегистрировать Starlink для этого нужно пройти верификации платежных терминалов через ЦНАП или приложение "Дія". Ведь скоро доступ к сети будут иметь только зарегистрированные терминалы. Подтвердить регистрацию терминалов можно уже с 3 февраля. Подробный порядок действий и требования к верификации обнародованы в официальной инфографике ведомства.
Военным с личным Starlink для связи и интернета тоже нужно его верифицировать.
Что делать:
- Найти номер Starlink (Serial/Dish ID).
- Передать этот номер ответственному в своем подразделении.
- Ответственный внесет номер в систему DELTA в "белый список".
Важно знать:
- не нужно передавать личные данные
- не нужно ставить Starlink "на баланс"
- не нужно передавать доступ к аккаунту
Ранее "Телеграф" рассказывал, что после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Минобороны в течение нескольких часов связалась со SpaceX и предложило варианты решения проблемы. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл и Илон Маск быстро отреагировали.