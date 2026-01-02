Россияне уже в отчаянии: какой главный успех в 2025 году стал ударом для Кремля

Украина системно продолжает истощение России

Успехи ВСУ на Купянском направлении не оставили россиянам другого выхода, кроме создания фейков. Истощение России станет одним из ключевых факторов, способных изменить ход войны в 2026 году. На фоне потерь российская армия все чаще отказывается от бронетехники, делая ставку на пехоту и даже кавалерийские подразделения.

Что нужно знать:

Провал в Купянске вызвал волну фейков со стороны Кремля

Российская армия заменила бронетехнику пехотой и кавалерией

Истощение России повлияет на ход войны в 2026 году

Об этом "Телеграфу" рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, 2025 стал годом, когда Украина имела возможность системно продолжать истощение России. И это истощение будет иметь свой результат в 2026 году, поскольку повлияет на способность Кремля вести войну.

"В конце 2025 года мы также имели возможность нанести серьезный удар по репутации российских оккупантов благодаря Купянску. Операция в Купянске четко продемонстрировала уровень лжи, генерируемой российской стороной", – подчеркнул он.

Коваленко отметил, что Купянская операция также показала, как сильно россияне зависят от этой лжи. С ее помощью они влияют не только на "внутреннего потребителя информационного фастфуда", но и на международную арену.

Купянск на карте 2 января 2026

"Когда же провалились их "эпические" заявления по поводу захвата Купянска, они вообще перешли к откровенной генерации фейков. Мол, коварные украинцы, говорящие о мире и встречающиеся с Дональдом Трампом, якобы пытались атаковать и убить Путина в его резиденции на Урале. Это было признаком отчаяния", – пояснил обозреватель.

По его мнению, это действительно отчаяние, потому что все эти "великие победы", о которых говорят Путин, Герасимов или Белоусов, не имеют никакого масштабного влияния, даже на президента США Дональда Трампа.

"На тактическом уровне это можно назвать продвижением, но на оперативно-тактическом, а тем более на стратегическом – нет. Недаром в свое время Дональд Трамп назвал Россию "бумажным тигром", – Коваленко прокомментировал "успехи" россиян на фронте.

Этот "бумажный тигр", имея потенциал в 2022 году, полностью потерял его в войне против Украины, и 2025 год это четко продемонстрировал. В 2025 году россияне фактически перестали использовать бронетехнику в бою, отметил эксперт. Теперь вместо танков и боевых бронированных машин – огромное количество пехоты.

"Мы также видим использование легких автомобилей. Россияне штурмуют наши позиции на "Жигулях", УАЗиках, "Нивах". Иногда они используют мотоциклы, электросамокаты и даже лошадей. Конец 2025 года – это фактическое возвращение кавалерии в русскую армию. Буденный был бы в экстазе", – иронизирует Коваленко.

Справка: Речь идет о Семене Буденном — советском военачальнике, командире Первой конной армии, одном из символов большевистского военного руководства в Гражданской войне и в период Второй мировой войны.

Ранее Коваленко рассказал, что ракетный комплекс "Орешник" якобы заступил на боевое дежурство в Беларуси. Однако есть один важный нюанс, который портит весь фарс российских пропагандистов. Есть большие сомнения, что комплекс готов к настоящему бою