Россияне уже в отчаянии: какой главный успех в 2025 году стал ударом для Кремля

Мария Назарова
Владимир Путин, Купянск Новость обновлена 02 января 2026, 21:25
Украина системно продолжает истощение России

Успехи ВСУ на Купянском направлении не оставили россиянам другого выхода, кроме создания фейков. Истощение России станет одним из ключевых факторов, способных изменить ход войны в 2026 году. На фоне потерь российская армия все чаще отказывается от бронетехники, делая ставку на пехоту и даже кавалерийские подразделения.

Что нужно знать:

  • Провал в Купянске вызвал волну фейков со стороны Кремля
  • Российская армия заменила бронетехнику пехотой и кавалерией
  • Истощение России повлияет на ход войны в 2026 году

Об этом "Телеграфу" рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Подробнее читайте в материале: "Отчаяние Путина: каким 2025 год стал для фронта и что изменится в войне в 2026-м"

По его словам, 2025 стал годом, когда Украина имела возможность системно продолжать истощение России. И это истощение будет иметь свой результат в 2026 году, поскольку повлияет на способность Кремля вести войну.

"В конце 2025 года мы также имели возможность нанести серьезный удар по репутации российских оккупантов благодаря Купянску. Операция в Купянске четко продемонстрировала уровень лжи, генерируемой российской стороной", – подчеркнул он.

Коваленко отметил, что Купянская операция также показала, как сильно россияне зависят от этой лжи. С ее помощью они влияют не только на "внутреннего потребителя информационного фастфуда", но и на международную арену.

Купянск на карте 2 января 2026

"Когда же провалились их "эпические" заявления по поводу захвата Купянска, они вообще перешли к откровенной генерации фейков. Мол, коварные украинцы, говорящие о мире и встречающиеся с Дональдом Трампом, якобы пытались атаковать и убить Путина в его резиденции на Урале. Это было признаком отчаяния", – пояснил обозреватель.

По его мнению, это действительно отчаяние, потому что все эти "великие победы", о которых говорят Путин, Герасимов или Белоусов, не имеют никакого масштабного влияния, даже на президента США Дональда Трампа.

"На тактическом уровне это можно назвать продвижением, но на оперативно-тактическом, а тем более на стратегическом – нет. Недаром в свое время Дональд Трамп назвал Россию "бумажным тигром", – Коваленко прокомментировал "успехи" россиян на фронте.

Этот "бумажный тигр", имея потенциал в 2022 году, полностью потерял его в войне против Украины, и 2025 год это четко продемонстрировал. В 2025 году россияне фактически перестали использовать бронетехнику в бою, отметил эксперт. Теперь вместо танков и боевых бронированных машин – огромное количество пехоты.

"Мы также видим использование легких автомобилей. Россияне штурмуют наши позиции на "Жигулях", УАЗиках, "Нивах". Иногда они используют мотоциклы, электросамокаты и даже лошадей. Конец 2025 года – это фактическое возвращение кавалерии в русскую армию. Буденный был бы в экстазе", – иронизирует Коваленко.

Справка: Речь идет о Семене Буденном — советском военачальнике, командире Первой конной армии, одном из символов большевистского военного руководства в Гражданской войне и в период Второй мировой войны.

Ранее Коваленко рассказал, что ракетный комплекс "Орешник" якобы заступил на боевое дежурство в Беларуси. Однако есть один важный нюанс, который портит весь фарс российских пропагандистов. Есть большие сомнения, что комплекс готов к настоящему бою

