Смерть Путина перевернет все? Как смена власти в России повлияет на войну

Эксперт объяснил, как Украина может этим воспользоваться

Смена руководства России могла бы существенно повлиять на ситуацию в Украине — в первую очередь из-за ослабления вражеских сил на фронте и внутренней дестабилизации самой РФ. В таком случае борьба за ресурсы и власть внутри страны-агрессора отвлекла бы ее от войны.

Что нужно знать:

Смена власти в Москве повлечет за собой существенное ослабление ВС РФ на линии фронта

Внутренняя борьба за ресурсы и власть отвлечет внимание агрессора от войны в Украине

Дестабилизация внутри России позволит ВСУ выйти на границы 1991 года

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский политолог, журналист и публичный аналитик Сергей Ягодзинский.

Ситуация для Украины стала бы иной в случае смены руководства России. Она изменилась бы из-за ослабления вражеских сил на линии столкновения и не только.

"Она бы существенно изменилась для нас, потому что силы на фронте были бы ослаблены, а руководство дестабилизировано. Они начали бы драться между собой за ресурсы", — сказал эксперт.

По его мнению, на самом деле Донбасс России не нужен, а за словами Путина относительно необходимости получить этот регион стоит что-то принципиально другое – какая-то геостратегическая задача.

"Как только Путина не станет, у них есть что делить на Урале, за Уралом, в Сибири и так далее. Там золота, нефти, газа и всего так много, и сегодня это все в одних руках – у путинской вертикали", – отметил Ягодзинский.

Он добавил, что "они будут мочить друг друга массово". По его словам, в Россию вернутся девяностые годы, а россиянам будет уже не до Украины.

"И тогда, я уверен, что Вооруженные силы Украины спокойно пешим шагом дойдут до границ Украины 1991 года. Но при Путине это невозможно", – подытожил аналитик.

Ранее эксперт по международной политике и безопасности, аналитик геополитических процессов Тарас Загородний заявил, что даже смерть главы Кремля не решит "глобальные" вопросы россиян. Новый руководитель этого государства не убедит общество в том, что войну необходимо завершать.