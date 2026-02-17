"Даже не смог соврать". Трамп стал посмешищем в сети, отвечая на банальный вопрос о Мелании (видео)

Неловкий момент мгновенно разлетелся по сети

Президент США Дональд Трамп, известный своей способностью выкрутиться из любой ситуации, лишился дара речи, как только разговор коснулся любовных дел.

Что нужно знать:

Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию на борту своего самолета

Президент США заметно растерялся, услышав вопрос о подарке для Мелании на День влюбленных

Видео с реакцией Трампа стало вирусным

Пока весь мир отмечал День святого Валентина 14 февраля, президент США оказался в максимально неловком положении прямо на борту Air Force One. Он отказался отвечать на "самый сложный вопрос" о Мелании, чем спровоцировал волну ироничных шуток в сети, пишет The Mirror.

Во время перелета из Уэст-Палм-Бич во Флориде на объединенную базу Эндрюс Трамп по традиции встретился с прессой. Однако привычный брифинг принял неожиданный оборот, когда журналисты решили отойти от политики и спросить о личном.

Репортер задала, казалось бы, безобидный вопрос о прошедшем празднике любви: "У вас были какие-нибудь планы на праздник с Меланией? Вы купили ей цветы?". Вместо привычной уверенности 79-летний политик проявил замешательство. Он наклонился, попросил повторить вопрос, а осознав суть, выглядел крайне неловко.

Лучше я вам этого не скажу… До свидания всем… это самый сложный вопрос Дональд Трамп

Чтобы сгладить возникшую паузу, Трамп тут же переключился на дежурные комплименты, заявив, что Мелания войдет в историю как "одна из по-настоящему великих первых леди". Видео этого момента мгновенно стало вирусным, а комментарии американцев — остроумными.

Не вопрос с подвохом. Конечно, это нет. Но интересно, что он даже не смог соврать об этом

Говорить о вещах, которых он никогда не делает. Дарить цветы и нежность своей жене. Это заставило его извиваться

Тогда ничего. Я удивлен, что он не смог придумать ложь. Он сдает позиции

Дональд думал о ком-то, кроме себя? Это было бы "нет"

Это вопрос, на который можно ответить "Да" или "Нет". Разве что он интересуется, мог ли кто-нибудь другой ей его дать

О проблемах в отношениях президентской четы известно уже давно. В сети американцы замечают, какой радостной выглядит Мелания Трамп в отсутствии своего мужа-президента.