В "Сильпо" упали цены на яйца: сколько можно сэкономить (фото)

Акции на яйца перед Масленицей — какие можно купить дешевле

К Масленице или Колодию в супермаркете "Сільпо" снизили цену на яйца от нескольких производителей. Скидки составили в среднем 10–20%, однако не на все виды.

По акционной цене продают яйца первой и второй категории, а также смешанного размера. На скидки обратила внимание пользовательница Тредса revizor_supermarketiv. Автор отметила, что сейчас самое время "закупаться необходимыми продуктами для приготовления традиционных вкусностей. На следующей неделе самыми популярными товарами будут: яйца, мука, молочные продукты".

Наименьшая скидка в процентном отношении, но самая большая в гривневом – на яйца размера М (С1) от ТМ "Ясенсвит". За десяток яиц вместо 127 грн просят 109. Скидка на 18 грн.

Скидка на яйца ТМ "Ясенсвит" в "Сильпо"/ Источник: revizor_supermarketiv

На более чем 15% упала цена на дюжину яиц смешанного размера от той же торговой марки. С 99 грн цена снизилась до 84 грн.

Скидка на дюжину яиц ТМ "Ясенсвит" в "Сильпо"/ Источник: revizor_supermarketiv

Самая большая скидка – на яйца под брендом "Супер Ко-Ко". Яйца размера М(С1) стоят 64,99 грн против предыдущей цены в 79,49 грн. Экономия — 14,5 грн.

Скидка на яйца ТМ "Супер Ко-Ко" в "Сильпо"/ Источник: revizor_supermarketiv

