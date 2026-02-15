Сотни тысяч выплат и миллионный оклад: сколько глава КГВА Ткаченко заработал за 2025 год (документ)

При этом премий Ткаченко не получал

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заработал за 2025 год свыше 1,5 миллиона гривен. Чиновник заплатил более 350 тысяч налогов.

Об этом свидетельствует официальный ответ КГГА на запрос "Телеграфа".

В документе говорится, что только годовой оклад Ткаченко составил более миллиона (1 255 758 грн). Кроме того, ему начислена почти 100 тысяч компенсации за неиспользованный отпуск (95 045,52 грн).

Также в письме фигурируют другие выплаты в размере 188 363,70 грн, суть которых не разъясняется. Возможно, это были командировочные или надбавка за доступ к государственной тайне, которые могут составлять сотни тысяч гривен. Напомним, главе Харьковской ОВА Олегу Синегубову было начислено свыше 240 тысяч грн такой надбавки.

Стоит отметить, что премии и оба предусмотренных вида материальной помощи (для решения социально-бытовых вопросов и на оздоровление) глава КГВА не получал.

Таким образом Тимуру Ткаченко было начислено более 1,5 миллиона зарплаты (1 539 167,22 грн), однако после вычета налогов, которые превысили 350 тысяч (354 008,49 грн), на руки ему выплачено 1 185 158,73 грн.

Кто такой Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко родился 18 августа 1989 года в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности международная экономика и Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Возглавляет столичную администрацию в условиях военного положения с 31 декабря 2024 года. До назначения на нынешнюю должность работал в различных государственных структурах: был директором Департамента городского благоустройства КГГА, заместителем министра стратегических отраслей промышленности и заместителем министра развития громад и территорий.

Тимур Ткаченко

Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно критиковал Ткаченко, обвиняя его в расширении полномочий и попытках узурпировать власть в столице, блокировании важных экономических решений и нарушении баланса власти между городом и военной администрацией. Кличко даже обращался к президенту с этими претензиями.

