Одна из самых больших зарплат глав администраций: в Харьковской ОВА раскрыли доходы Синегубова (документ)

При этом Синегубову не начислялась материальная помощь

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заработал за 2025 год свыше 2 миллионов гривен. Уже после уплаты налогов он получил свыше 1 млн 700 тысяч, обогнав своего Запорожского коллегу Ивана Федорова.

Об этом свидетельствует официальный ответ ОВА на запрос "Телеграфа".

В документе говорится, что оклад Синегубова в 2025 году составил 1 616 158,61 грн. Примечательно, что он отличался в разные месяцы.

Также чиновнику начислено свыше 242 тысяч грн за доступ к государственной тайне, а компенсация за неиспользованный отпуск составила больше 140 тысяч. При этом командировочные превысили 310 тысяч грн.

Общая сумма начислений составила 2 313 418,98 грн, однако после вычета налогов Синегубову заплатили на руки 1 781 332, 62 грн.

Стоит отметить, что глава Харьковской ОВА в 2025 году не получал материальную помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов.

Кто такой Олег Синегубов

Синегубов – кандидат юридических наук. В прошлом — преподаватель, автор научных публикаций по административному праву. Работал в органах государственной власти, а с 2021 года является главой Харьковской областной государственной администрации (в период военного положения — Харьковской ОВА).

Олег Синегубов

Один из наиболее заметных региональных руководителей военного времени. Регулярно комментирует ситуацию с безопасностью в Харьковской области, последствия обстрелов, работу критической инфраструктуры и гуманитарную обстановку. Часто выступает спикером по теме приграничных угроз со стороны России.

Напомним, что некоторые коллеги Синегубова получили за год в разы меньшие суммы. В их числе – глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук и Наталья Заболотная из Винницкой области.